El CCCC reúne a Fernando Colomo y José Luis Alcaine para dialogar sobre arte moderno en clave de humor

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València estrena el miércoles 18 de febrero la tercera edición de 'CCCClaves para el cine', con el realizador Fernando Colomo y el director de fotografía José Luis Alcaine, quienes dialogarán sobre arte moderno en clave de humor a partir de su última película 'Las Delicias del jardín', rodada íntegramente con teléfonos móviles.

La sesión se iniciará a las 18.00 horas con la proyección de la película y a continuación, Colomo y Alcaine compartirán con el público su irónica visión sobre el mundo del arte y el resultado de su innovador rodaje en un coloquio moderado por el cineasta y director del ciclo, Rafael Maluenda.

El propio Colomo protagoniza la comedia junto con su hijo Pablo Colomo, artista visual, acompañados por Carmen Machi y Antonio Resines y con la colaboración de varios artistas que se interpretan a sí mismos, como Antonio López y Javier de Juan, entre otros.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, ha destacado que la tercera edición de estos encuentros entre profesionales del cine "se inicia con una propuesta innovadora y original que concita el interés de artistas, galeristas y profesionales del mundo del arte, así como del audiovisual, abriendo en el CCCC un espacio de reflexión de una forma distendida sobre el panorama actual del arte y los desafíos de la innovación en los procesos creativos del cine".

LARGOMETRAJES ICÓNICOS

Fernando Colomo, renovador de la comedia española a finales de los años setenta y durante los ochenta, ha dirigido largometrajes icónicos como 'Tigres de papel' (1977), 'La vida Alegre' (1987), 'Bajarse al moro' (1989), 'Los Años Bárbaros' (1998), 'Al Sur de Granada' (2001), o 'Isla Bonita' (2015).

El director de cine, arquitecto de formación y experto en arte moderno, ha concebido 'Las Delicias del jardín' (2024) como una mirada cargada de humor hacia el momento que vive el arte moderno.

Por su parte, José Luis Alcaine, maestro de la dirección de fotografía que ha iluminado el cine de Saura, Almodóvar, Ibáñez Serrador, Pilar Miró, Fernando Trueba, Gutiérrez Aragón o Brian de Palma, entre muchos otros, ha concebido un rodaje innovador para 'Las Delicias del jardín', sustituyendo las cámaras convencionales por teléfonos móviles.

El resultado confiere a la película "una singularidad renovadora que constata, tras casi 60 años de carrera, que Alcaine mantiene vivo el espíritu explorador, capaz de hallazgos y genialidades", destaca la organización en un comunicado.

Ambos cineastas vuelven al CCCC para compartir su último proyecto con el público en un nuevo encuentro de entrada libre, hasta completar aforo.