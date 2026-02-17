CCOO denuncia "sobrecarga" en la centralita del Hospital de Sagunto por no cubrir la jubilación de una telefonista

Archivo - Urgencias del Hospital de Sagunto (Valencia) - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en el Departamento de Salud de Sagunto ha denunciado la situación de "sobrecarga" que soporta el personal de centralita y de admisión de urgencias del hospital desde la jubilación de una telefonista el pasado 17 de octubre, cuya plaza todavía no ha cubierto la Dirección.

Tras esta jubilación, CCOO solicitó su cobertura mediante un expediente de modificación de plantilla con la categoría de auxiliar administrativo, "sin que, a día de hoy, más de tres meses después, se haya materializado la incorporación", ha lamentado el sindicato en un comunicado.

La centralita, ha recordado, "presta un servicio esencial para la ciudadanía". "No se trata únicamente de coger el teléfono, sino de gestionar avisos urgentes internos, facilitar la coordinación entre servicios, mantener la comunicación con familiares, asistir derivaciones y consultas, activar protocolos internos y atención a llamadas externas relacionadas con situaciones clínicas".

Ante la falta de cobertura, cuando alguna de las dos telefonistas actuales se ausenta por días de permiso, vacaciones o cualquier circunstancia sobrevenida, la centralita es asumida por el personal auxiliar administrativo de admisión de urgencias que, además de sus funciones habituales --gestión de pacientes, admisiones, altas, atención presencial y administrativa--, debe asumir esta carga adicional.

A esta situación se suma la reciente instrucción de atender un teléfono corporativo, de modo que, ante la activación de un botón de parada cardiorrespiratoria, es este personal quien debe avisar a los/as cuatro facultativos/as responsables, ha agregado.

"Todo ello ha generado una situación de estrés y presión constante, tanto en el personal de admisión como en las dos telefonistas actuales, que reconocen sentirse incómodas incluso al ejercer su derecho a permisos o días libres, al saber que su ausencia implica una sobrecarga directa sobre sus compañeras", ha apuntado el sindicato.

CCOO considera "inaceptable" que un servicio esencial para el hospital y la ciudadanía "dependa de soluciones improvisadas", por lo que exige la cobertura inmediata de la vacante y una planificación adecuada que garantice el funcionamiento de la centralita sin sobrecargar al resto del personal.