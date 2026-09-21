CCOO PV avisa de otoño "caliente" si el Consell no convoca el diálogo social y patronales no negocian subidas salariales

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y la secretaria de Elecciones Sindicales de CCOO PV, Nuria Lázaro - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha advertido este lunes que "vamos a tener un otoño más que calentito" si el Consell no convoca las mesas de diálogo social y "las patronales no se avienen a negociar" incrementos mínimos salariales del 4 por ciento en convenios colectivos y de hasta un 7% en sectores productivos donde los salarios son más bajos.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa junto a la secretaria de Elecciones Sindicales de CCOO PV, Nuria Lázaro, para explicar los retos de la organización sindical para este inicio de curso, en el que se pone en marcha "un periodo álgido de concentración de los procesos sindicales" en los centros de trabajo en los que se elegirán a "quienes van a defender las condiciones de trabajo y, por tanto, de vida".

La dirigente de CCOO PV ha puesto sobre la mesa los "grandes retos" para este inicio de curso, que ha resumido en cuatro ámbitos: el reparto de riqueza y el diálogo social; los servicios públicos y la financiación autonómica; la vivienda "digna" y "el retroceso en derechos".

Respecto a este primer punto, García ha señalado que se está produciendo una "paradoja inaceptable" en la que la economía española y el empleo crecen pero "los trabajadores no llegan a fin de mes". Así, ha expuesto que, entre 2018 y 2026, el valor añadido bruto por persona asalariada ha crecido un 44%, los márgenes empresariales un 55% pero "los salarios medios en nuestro territorio tan solo un 33%, mientras la inflación y la "escalada desorbitada de la energía están devorando el poder adquisitivo de las familias".

En este escenario, García ha emplazado "a la patronal valenciana a subir salarios a través de los convenios" y ha advertido de que "es importante que no se genere una espiral inflacionista".

Por otra parte, ha denunciado la "parálisis del diálogo social" en la Comunitat Valenciana, que está "tremendamente congelado" porque "no se convoca ninguna mesa del diálogo social".

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