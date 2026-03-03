CCOO PV ve positivos los datos del paro pero advierte de la "brecha" en el acceso al empleo

Archivo - Paro - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha señalado este martes que los datos del paro registrado en febrero en la Comunitat Valenciana corroboran la tendencia de disminución del desempleo a largo plazo y son "positivos", ya que es el mejor mes de febrero desde 2009, pero ha advertido de la brecha en el acceso al mercado de trabajo entre hombres y mujeres.

Según ha apuntado el sindicato en un comunicado, mientras que en el ámbito estatal aumenta el número de personas en paro, en la Comunitat Valenciana disminuye en 1.102 personas respecto al mes anterior. Si se compara con el mismo mes de 2025, la reducción es de casi 22.000 personas.

No obstante, en la semana del 8 de Marzo, para CCOO PV es "fundamental" poner el foco en el peso de las mujeres en el desempleo, que ya llega al 61,4 por ciento y la reducción del paro es "mucho mayor" entre los hombres.

"Es un porcentaje que no podemos seguir permitiendo", ha advertido la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, que ha insistido en que se debe seguir trabajando para que esta brecha se reduzca y que el acceso al empleo sea "igual para unos y para otras".

En la Comunitat Valenciana hay registrados en desempleo 112.042 hombres y 178.587 mujeres en febrero. "Es importante que el Gobierno valenciano diseñe políticas activas dirigidas a mujeres y que, además, se mejoren las condiciones laborales en los sectores más feminizados, que suelen ser los peor pagados, lo que explica la brecha salarial del 16,9% en el País Valenciano, que equivale a trabajar dos meses al año sin cobrar", ha apuntado Pascual.

CCOO PV destaca el aumento del desempleo en menores de 25 años (un incremento de 871 personas), que se puede explicar por la finalización de la campaña de rebajas "pues coincide con la disminución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector del comercio".

Por otro lado, ha aumentado en 11.300 personas la afiliación a la Seguridad Social, principalmente en las provincias de Alicante y Valencia.

El sindicato afirma que estos datos "se enmarcan en una dinámica de terciarización de la economía, con mucho peso del sector servicios". "Por ello es importante no solo analizar el crecimiento del empleo, sino también la calidad de los puestos de trabajo que se están creando", ha señalado Rocío Pascual.

Por último, ha aumentado la proporción de contratos indefinidos respecto a los temporales: 4.000 indefinidos más, 2.200 temporales menos.