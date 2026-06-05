CCOO, UGT y STEPV convocan huelga de jornada entera el 17 de junio en la enseñanza concertada valenciana

Pancarta reclamando mejoras para la escuela concertada - CEDIDA A EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones CCOO-PV, UGTPV I STEPV-Iv han anunciado que, con el fin de "incrementar la presión sindical", convocan huelga de jornada entera en la enseñanza concertada el próximo miércoles 17 de junio, además de mantener la parada parcial el miércoles 10 de junio.

Estas tres organizaciones --que convocan las protestas de centros concertados junto a FSIE, la mayoritaria, y USOCV-- justifican la decisión ante "la falta de voluntad negociadora y los continuos incumplimientos de la Conselleria de Educación".

"Después de meses de reuniones sin avances reales ni compromisos concretos, las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza concertada no podemos continuar soportando la precarización de nuestras condiciones laborales ni el abandono institucional del sector", lamentan en un comunicado.

Por este motivo, los sindicatos habían convocado paros en todos los centros concertados de la Comunitat Valenciana los días 3, 10 y 17 de junio de manera parcial, pero han decidido endurecer la protesta a causa de "la incomparecencia el pasado jueves 28 de mayo de la administración en la reunión del Tribunal de Arbitraje Laboral donde estaban convocadas todas las organizaciones sindicales" y la "falta de avances en las negociaciones de la enseñanza concertada".

Así, por "la petición expresa" de su afiliación, CCOO-PV, UGTPV y STEPV-Iv, convocan esta jornada de huelga total para la que hay "motivos más que suficientes".

Entre ellas, citan "la implantación inmediata de la jubilación parcial del profesorado en pago delegado, la revisión y mejora de la dotación horaria de las plantillas en pago delegado y personal complementario o la negociación de una nueva orden de pago delegado que garantice derechos laborales dignos y actualizados".

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN "MASIVA"

Estos sindicatos hacen "un llamamiento a la participación masiva los días de huelga" y recuerdan que está prevista una concentración el miércoles 10 de junio ante la Conselleria de Hacienda de 09.30 horas a 10.30 horas. Y el miércoles 17 de junio en la misma hora, la concentración se hará ante Les Corts Valencianes en la ciudad de València.

Ya por la tarde del 17 tendrá lugar una concentración simultánea a las 18.00 horas en la plaza de la Muntanyeta en Alicante, en la plaza de las Aulas a Castelló y en Le Corts en la ciudad de València.