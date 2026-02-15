Celtas Cortos celebra "la nostalgia y la vigencia" de sus 40 años de trayectoria en el Auditorio Roig Arena

Celtas Cortos repasan sus 40 años de trayectoria en el Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena ha vivido este sábado noche una de sus jornadas "más memorables" con el desembarco de Celtas Cortos con su gira '40 años contando cuentos'. La "mítica" formación vallisoletana ha "abarrotado" el recinto en San Valentín, ofreciendo un "despliegue sonoro" de 24 canciones que ha recorrido cuatro décadas de historia musical.

El concierto ha arrancado con la "fuerza instrumental" de 'El túnel de las delicias' fusionada con 'Macedonia', una declaración de intenciones que puso en pie a "un auditorio entregado desde los primeros compases".

El líder de la banda, Jesús Cifuentes, ha ejercido de maestro de ceremonias conectando con el público valenciano a través de cortes reivindicativos como 'Trágame tierra', 'Haz turismo' y 'Legión de mudos', ha informado el Auditorio Roig Arena en un comunicado.

La velada ha alcanzado una "dimensión especial" gracias a la participación de cuatro invitados que han supuesto la sorpresa de la noche y que se han unido a la banda en distintos temas. Así han sido las colaboraciones de Pablo Sánchez (La Raíz) y Panxo (Zoo) en 'El ritmo del mar', la "contundencia" de Nega (Los Chikos del Maíz) en 'El emigrante' y la "energía" de Gerard Sanz (La Pulquería) en 'Ska del paro'.

El tramo final del espectáculo se ha convertido en una "celebración colectiva de la nostalgia y la vigencia". Tras la interpretación de 'Riaño vivo' y el coreado 'Cuéntame un cuento', el auditorio se ha transformado en "una sola voz" con el himno generacional '20 de abril'.

Para el cierre, tras los bises, la banda ha reservado la "solemnidad" de 'La senda del tiempo' y el "optimismo incombustible" de 'No nos podrán parar', "dejando claro que su mensaje y su música siguen resonando con la misma fuerza en València", ha concluido.