El CeMaB acoge este jueves un diálogo de las escritoras Lucía Mbomío y Safia El Aaddam

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las escritoras Lucía Asué Mbomío y Safia El Aaddam ofrecerán un diálogo este jueves a las 17.30 horas en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Alicante (UA), como parte del ciclo 'Encontrarse en la palabra'.

Coorganizado con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y el Master en Estudios Literarios, el acto será presentado y moderado por la profesora Cristina Asencio, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Lucía Asué Mbomío, periodista y escritora, Safia y El Aaddam, activista y escritora, son "dos voces emergentes de la literatura española actual que integran en su escritura un feminismo antirracista", añade la UA.

En concreto, ha proseguido, "Lucía hace uso del periodismo y Safia de su activismo público para entremezclar ficción, ensayo y divulgación", también en redes sociales, y "para convertir la palabra escrita en un acto de resistencia frente a las exclusiones históricas y sociales dentro del campo literario español". La actividad será presencial hasta completar el aforo y podrá seguirse en directo.

Lucía Asué Mbomío (Madrid, 1981) es reportera del programa 'Aquí la tierra' de Televisión Española (TVE). Colabora con la comunidad 'online' Afroféminas, que visibiliza a mujeres afrodescendientes.

Ha escrito hasta la fecha dos novelas: 'Hija del camino' (2019), donde narra la vida de Sandra Nnom, una joven española de madre blanca y padre negro que busca su lugar entre dos mundos y lucha por definirse frente al racismo y los interrogantes sobre su identidad, y 'Tierra de la luz' (2024), que sitúa la acción en los invernaderos del sur de España, donde Ngolo, una joven guineana, enfrenta explotación laboral, abusos y precariedad.

Por su parte, Safia El Aaddam (Tarragona, 1995) ha centrado su activismo en la herida de los migrantes y los hijos de migrantes, "que sufren la discriminación, el racismo y la violencia institucional".

A través del perfil de Instagram @hijadeinmigrantes difunde campañas como 'Te cedo una cita' para "ayudar en la búsqueda de citas de extranjería, ante un sistema corrupto", o 'Te cedo mi voto' en el que personas españolas voluntarias ceden su derecho al voto en las elecciones a personas migrantes.

Entre otros textos, ha escrito la novela 'Hija de inmigrantes' (2022) y el libro 'España ¿racista?' (2024), donde combina ensayo, testimonio y divulgación para analizar el "racismo estructural" en España.