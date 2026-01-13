'La cena', 'Una quinta portuguesa', la animación y los cortos ponen el acento valenciano a los Goya 2026

Archivo - Alberto San Juan y Mario Casas - ANDRE PADUANO - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los largometrajes 'Una quinta portuguesa' y 'La cena', la animación y una destacada presencia en las categorías de cortometraje ponen el acento valenciano a los las nominaciones de los Premios Goya 2026, que se han dado a conocer este martes.

Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer este martes las obras y artistas seleccionados en la 40 edición de los galardones desde la sede de la Academia de Cine. En el listado general, 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirat', de Oliver Laxe, dominan, junto a otras cintas con varias opciones, como 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 'La Cena', de Manuel Gómez, 'Sorda', de Eva Libertad y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar.

En clave valenciana, 'La cena' --rodada en València y con financiación, entre otros, del Institut Valencià de Cultura y participación de profesionales de la Comunitat-- ha logrado ocho nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor actor protagonista con la baza de Alberto Sanjuán.

Asimismo, cuenta con las opciones de Elvira Mínguez

--actriz de reparto--; Nora Hernández --actriz revelación--; Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano en la categoría de guion adaptado; mejor dirección de arte, diseño de vestuario y canción con 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel.

'Una quinta portuguesa', dirigida por la valenciana Avelina Prat, lanza a sus intérpretes a la carrera por el 'cabezón': Manolo Solo luchará por hacerse con la distinción a actor protagonista y Maria de Medeiros hará lo propio como actriz de reparto. A esto hay que sumar una tercera nominación, la de mejor guion original para la propia Prat.

También llevará el cine valenciano a la fiesta de los Goya el alicantino David Valero, quien consigue para 'Enemigos' --un retrato del odio y la violencia se transforman en conciencia en los barrios de Alicante-- las nominaciones en las categorías de actor revelación (Hugo Welzel) y efectos especiales.

'ROMERÍA' Y 'EL CAUTIVO'

Otras películas con participación valenciana son 'Romería', el proyecto de Carla Simón impulsado una vez más junto a la productora valenciana María Zamora, que tiene cinco opciones de Goya, las correspondientes a dirección, actriz de reparto, actriz y actor revelación, guion adaptado y vestuario; y 'El cautivo', de Alejandro Amenábar (rodada en gran parte en escenarios de la Comunitat y producida por el castellonense Fernando Bovaira), que recoge siete nominaciones: mejor actor de reparto, revelación, dirección de producción, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y sonido.

Bovaira también está detrás de 'La buena letra', la adaptación de Celia Rico de una novela del escritor valenciano Rafael Chirbes que puede llevarse el Goya a guion adaptado. Otra buena noticia para la cinematografía valenciana es la 'Balearic', fruto de la colaboración entre las productoras Jaibo Films y Umbracle Cine, ambas con sede en Alicante y cuyo rodaje se desarrolló íntegramente en esta provincia. Por este film, Ion de Sosa competirá como mejor dirección novel.

En esta lista de películas filmadas en parte en tierras valencianas figura igualmente 'Parecido a un asesinato', que se ha colado entre las aspirantes a mejor canción.

Y en la sección de animación, las esperanzas de la Comunitat se posan en 'El tesoro de Barracuda', coproducida por Hampa Animation.

De nuevo, la industria de la Comunitat tiene una amplia presencia en las categorías de cortometrajes, especialmente en animación, con 'Buffet Paraíso', 'Carmela' y 'Gilbert'. En corto de ficción, aparecen 'De sucre' y 'Sexo a los 70' y 'El santo' es uno de los elegidos como candidato a mejor cortometraje documental.

Además de los galardones que se entregarán en la gala que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, se reconocerá con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo.