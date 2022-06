El Centre del Carme y Feria Valencia reivindican a Salón Nude como "vivero" de diseño con una retrospectiva

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Feria Hábitat València, Feria València y World Design Capital Valencia 2022 celebran el "relevante papel" del Salón Nude dentro de la industria del diseño con una exposición que recorre los 20 años de este "auténtico vivero" de creación.

La muestra, coproducida por Feria Valencia y el Centre del Carme y patrocinada por la propia Feria Hábitat València junto a la firma de pinturas Axalta, pretende destacar "el rol del nude como la más importante cantera del talento emergente en España y un puente hacia las empresas productoras de diseño y los medios de comunicación".

Así, se celebrará su vigésimo aniversario a través de una selección de piezas que son solo una pequeña muestra de los miles de proyectos que han pasado por el salón desde el año 2002, en un espacio expositivo diseñado por Odosdesign en la Sala 2 del CCCC.

El comité de selección, integrado por Pepe Cosín, Alejandro Benavent, Silvia Flórez y María Fontes, ha tenido en cuenta la calidad, el nivel de innovación y la diversidad de los diseños, como criterios de base.

No se ha realizado la selección por diseñadores, sino por piezas, dando prioridad a aquellos proyectos que en el propio salón han dado el salto hacia la industria, cumpliendo así la principal misión del nude: facilitar el paso de los diseñadores noveles hacia la profesionalización, y conectar a las empresas con nuevas visiones y propuestas.

También se incluyen algunos diseños que han sido autoeditados, como muestra de otros caminos para la producción y comercialización de productos de diseño.

"La exposición Nude pone en valor el diseño emergente, piezas y diseñadores que han definido nuevas formas, estéticas y usos a lo largo de los últimos veinte años y que han sido impulsados por un certamen tan importante como Feria Hábitat València", asegura el director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, en un comunicado.

VISIBILIDAD

"En el Centre del Carme trabajamos para dar visibilidad a todas las formas de creación contemporánea, en las que sin duda el diseño juega un papel muy relevante y en esta ocasión queremos que estas piezas vayan más allá de ferias y certámenes especializados, contribuyendo a su visibilidad y divulgación para que la ciudadanía pueda descubrirlas en pleno centro de la ciudad", añade.

Siguiendo un criterio de diversidad, se han querido seleccionar para la muestra piezas de distintas ediciones del Nude, distintas tipologías de producto --más allá de mobiliario-- y obras creadas por autores de distinto género, edad, procedencia, etc, explican los responsables del proyecto.

Los veintiséis diseños presentados son "una muestra del talento de las últimas generaciones y de los nuevos lenguajes que se incorporan a la cultura del diseño". "Una representación del nuevo ADN --prosiguen-- del diseño español e internacional, conceptos que se han tangibilizado gracias al Salón Nude, único y pionero en nuestro país y una apuesta de Feria Hábitat València por la cultura del diseño, que revitaliza y aporta nuevas miradas a la industria".

Los 26 participantes y piezas seleccionadas son: Estudi Hac - L_05 Stone Designs - By yourself Javier Herrero - Air chair Odosdesign - Ensombra Luis Eslava - María USB Yonoh- Nenúfar Miguel Herranz - Mikado Discoh - Aloe Héctor Serrano - Air Stool Enblanc - Franciscano Nadadora - TAB La Mamba - Circular Mirror LaSelva Studio -Atlas Alberto Arza + Joanrojeski - Citrus Spray Sputnik - Santorini Marre Moerel -Roos Cuatro Cuatros - Asterisco CuldeSac - Fulla Alberto Martínez, Raki Martínez, Héctor Serrano - La Siesta Vicent Clausell + Eloy Quero -Pedra We are Forms - Eclipse Sebastián Alos - El plato de las tostadas + poster Achodoso - In-tube Borja García, Joaquín García y Esther Tornero - Taburete Ciudadano Muka - Silla "Reves" Impulsor del diseño 'made in Spain' desde el 2002.

El Salón Nude nació en 2002 en el marco de por aquél entonces Feria Internacional del Mueble de València (FIM) como un proyecto con continuidad en el tiempo y pensado para cumplir cuatro objetivos: ser plataforma del diseño; ser herramienta de servicio al sector hábitat; crear foros de encuentro entre los diseñadores noveles y la industria; i difundir los valores de la cultura del diseño del hábitat.