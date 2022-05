El Centre del Carme "respira amor" con la coproducción de tres propuestas del Festival 10 Sentidos

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus participa, a través del Centre del Carme

Cultura Contemporània (CCCC), en el Festival 10 Sentidos, coproduciendo tres de sus actividades: dos espectáculos de danza y una representación acompañada de un debate, que podrán disfrutarse los días 4, 19 y 21 de mayo en el claustro y salas del museo.

El Festival 10 Sentidos celebra su XI edición del 2 al 22 de mayo con el amor como 'leitmotiv' de toda su propuesta. Una apuesta por celebrar y reflexionar acerca del acto de amar, en el sentido más amplio y sin detenerse necesariamente en lo romántico.

"Desde el Centre del Carme impulsamos propuestas que contribuyen a la democratización de la cultura contemporánea, abriendo caminos que entrelazan disciplinas y lenguajes artísticos. Este año nos sumamos a la programación del Festival 10 Sentidos coproduciendo tres de sus apuestas más internacionales", ha destacado el director del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Así, este miércoles, a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar en el claustro renacentista del Centre del Carme de un extracto del espectáculo de danza 'Kiss me hard before you go', una producción del

Balleto Teatro di Torino, que acaba de celebrar su 40 aniversario, con coreografía de José Reches. Un dúo fluido y dinámico en el que los cuerpos de los bailarines se adentran en una reflexión existencial capaz de conmover y desvelar la vulnerabilidad humana. El acceso al espectáculo es gratuito, sin necesidad de inscripción previa y hasta completar aforo.

El 19 de mayo a las 19.00 será el turno de 'Escape', un espectáculo coreografiado por Helene Weinzierl, que invita a un viaje fulminante en el que anticipamos y percibimos discursiva e intuitivamente el estado de aceleración, agotamiento, exceso y colapso.

Weinzierld dirige desde 1995 Cie Laroque, uno de los conjuntos itinerantes más destacados de la escena austríaca actual, cuyas piezas han recibido varios premios nacionales e internacionales. Sus producciones se caracterizan por su carácter interdisciplinar y por su temática en torno a temas sociopolíticamente relevantes.

REPRESENTACIÓN Y DEBATE

'Breivik's Statement' pondrá el broche de oro a este trío de espectáculos el sábado 21 de mayo a las 19.00 horas. Se trata de una de las grandes apuestas internacionales del Festival 10 Sentidos, que junto al CCCC muestra en València un trabajo del director Milo Rau, fundador del IIPM (Instituto Internacional del Asesinato Político - International Institute of Political Murder), que habla del odio a través de un monólogo basado en la declaración del terrorista noruego Anders B. Breivik.

Tras el espectáculo se celebrará una encuentro con Milo Rau y Sascha Ö. Soydan, director y actriz de International Institute of Political Murder, moderado por la periodista Marta Hortelano. La representación y posterior debate tendrán acceso gratuito, siendo necesaria la inscripción previa en este enlace.

Las actividades de la XI edición del Festival 10 Sentidos se celebran del 2 al 22 de mayo. Los espectáculos coproducidos por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para el CCCC son de acceso gratuito.