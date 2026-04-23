El Centre Cultural La Nau de la UV recibe en Bruselas el Sello de Patrimonio Europeo

Momento de la entrega - UV

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) ha recibido oficialmente en una ceremonia celebrada en el Museo de Arte e Historia de Bruselas el Sello de Patrimonio Europeo. Esta distinción, otorgada por la Comisión Europea, "reconoce el valor simbólico y el papel histórico de la sede fundacional de la Universitat en la creación de la Europa actual", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Con este galardón, La Nau se convierte en el primer lugar de la Comunitat Valenciana y el quinto de España en recibir este reconocimiento, tras el Archivo de la Corona de Aragón, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el parque minero de Almadén y el monasterio de Yuste.

La obtención de este sello sitúa a la institución "en un escenario de excepcionalidad internacional". De los 67 sitios reconocidos en toda Europa desde el inicio de la convocatoria en 2013, solo cinco pertenecen a universidades o instituciones de educación superior y la UV es el quinto de esta lista y el único lugar universitario español distinguido.

Comparte este honor con centros "de prestigio" como la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra en Portugal, el Conjunto Histórico de la Universidad de Tartu en Estonia, el Campus Seminaarinmäki de Finlandia y la Academia de Música Liszt Ferenc de Hungría.

La delegación de la Universitat de València que ha encabezado la comitiva oficial ha estado integrada por Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle; Marisa Vázquez de Ágredos, directora de Patrimonio Cultural de la UV y Ester Alba, responsables del proyecto de candidatura. Por parte de la Generalitat Valenciana, han asistido la consellera Carmen Ortí y la secretaria autonómica Marta Alonso.

La representación del Ministerio ha contado con María Agúndez, subdirectora general; Sergio Ortega, jefe de servicio de programas europeos y Margarita Cruz, técnica de gestión, una presencia conjunta para evidenciar la colaboración institucional de las distintas instituciones en la candidatura presentada ante Europa.

Durante el acto, Marisa Vázquez de Ágredos intervino en nombre del máximo representante de la institución, el rector Juan Luis Gandía, para celebrar un reconocimiento "que impulsa el papel cultural y humanista de la Universitat de València y abre una nueva etapa de colaboración europea".

La candidatura de La Nau, evaluada desde marzo de 2025, destacó, desde el primer momento, "por su capacidad para conectar a la comunidad universitaria con la dimensión europea a través de su historia, la figura de Joan Lluís Vives y una amplia línea de programación cultural y proyectos dedicados a defender los valores europeos".

Este hito internacional se suma a la certificación de Itinerario Cultural del Consejo de Europa que ya ostenta la UV por la Ruta de las Farmacias Históricas y Jardines Medicinales (que preside la UV), una doble distinción (Comisión Europea/Consejo de Europa) que solo poseen dos instituciones en toda España y que consolida a la Universitat de València "como un referente único en la gestión del patrimonio y los valores democráticos en toda Europa".