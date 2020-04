El Centro Cultural Las Cigarreras convoca el proyecto de microrrelatos audiovisuales '40 noches en casa'

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Las Cigarreras, a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, ha convocado el proyecto de microrrelatos audiovisuales "40 noches en casa".

En el concurso podrá participar cualquier persona física o colectivo, según ha informado la Concejalía este viernes y "sin límite de edad ni nacionalidad". Para hacerlo, los interesados deben enviar un vídeo que no tenga más de 2 minutos de duración y de tamaño no superior a 2 Gb. Si el idioma del microrrelato audio visual no es el valenciano o castellano, tendrán que tener los subtítulos insertados en español, o bien los subtítulos por separado en 'srt'.

Además, junto al archivo, se deberá remitir un documento que contenga título del proyecto, nombre del autor y una breve descripción del proyecto, junto a una copia del DNI.

Las propuestas se pueden enviar por 'wetransfer' desde este mismo viernes al correo electrónico 'cultura.cigarreras@alicante.es', indicando en el asunto: "Quiero participar en 40 noches en casa". La fecha límite es la medianoche del 31 de mayo.

SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN

A medida que las piezas audiovisuales sean recibidas, la organización de la convocatoria seleccionará las diferentes piezas que irán siendo expuestas a través de las redes sociales y la web del Centro Cultural Las Cigarreras.

Una vez finalizada la convocatoria y en colaboración con NEGRE - Cigarreras media art proyect- se realizará una selección de los mejores trabajos.

Estos trabajos serán expuestos en el espacio audiovisual de la caja Blanca de Cigarreras y dentro del proyecto NEGRE. Esta presentación estará disponible dentro de la programación de la sala durante 15 días y se realizará pasado el periodo de confinamiento.

El periodo de proyección se comunicará con anterioridad una vez las autoridades estimen oportuna la vuelta a la normalidad de los centros culturales.

Toda la información está en 'alicante.es/es/tramites/convocatoria-40-noches-casa-microrrelatos-audiovisuales'.