El Centro Cultural La Marina del Grao de Castelló entra en la recta final de sus obras que prevé acabar este mes

Visita al centro - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, han visitado el Centro Cultural La Marina, en el distrito marítimo, para comprobar el estado de las obras de mejora y acondicionamiento, que están entrando en su recta final y cuentan con una inversión de 400.000 euros. Se trabaja con la previsión de que las obras puedan estar finalizadas este mes de febrero.

Toledo, que visitó recientemente el edificio polifuncional, ha apuntado que, con esta reforma, "el Grao tendrá un local en condiciones para dinamizar la cultura y realizar actividades en las mejores condiciones. Nuestro compromiso con el Grao es evidente, es una prioridad para este equipo de gobierno".

Las obras, que comenzaron en noviembre y ya se encuentran en su fase final, han consistido en la impermeabilización de la cubierta del edificio, el cambio del sistema de climatización, la sustitución de la moqueta del salón de actos, la mejora y ampliación del escenario, el retapizado de las butacas y la pintura integral del edificio, así como una limpieza completa de las instalaciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Por su parte, Ester Giner ha señalado que la reforma "era muy demandada por los vecinos, que necesitaban que el lugar estuviera en condiciones para desarrollar todas las actividades organizadas por el centro. Algunas de estas mejoras han venido a subsanar deficiencias que no se habían corregido desde su inauguración".

El Centro Cultural La Marina ofrece una "amplia oferta cultural" durante todo el año, con talleres y actividades para todas las edades. Además, es punto de encuentro y sede de entidades como la Unió Musical del Grau y su escuela de música, la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Grau, la Associació Cultural 'La Barraca' y el Grup de Danses "Illes Columbretes".