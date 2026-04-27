El Centro de Investigación Marítima de Santa Pola acoge las Residencias Petricor del Instituto Gil-Albert

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ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Marítima (Cimar) de Santa Pola (Alicante) acogerá durante 15 días la tercera convocatoria de Residencias de Investigación en Artes Escénicas Petricor, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC).

Esta actividad en torno al patrimonio natural de la provincia está encaminada a fomentar y promocionar "proyectos que garanticen la protección medioambiental", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En este contexto, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado la bienvenida a esta tercera edición orientada a impulsar "la investigación y la creación en el ámbito escénico de la provincia" y ha apuntado que este año, además, tendrá como escenario el Cimar, sede de la Universidad de Alicante (UA) para "el estudio y difusión del medio marítimo y litoral".

Asimismo, el marco temático de la convocatoria y de los proyectos de investigación que se presenten está vinculado a cuestiones relacionadas con "la protección y valorización del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico y antropológico de la provincia de Alicante", en los términos y objetivos planteados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. También se tendrán en cuenta aquellos aspectos particulares que ahonden en "la etnografía o en los valores naturales del entorno".

Así, para el desarrollo de esta propuesta se seleccionarán dos grupos, cada uno de ellos formado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis personas: cinco relacionadas con las artes escénicas y otra vinculada a disciplinas como la biología, la fotografía o el cine.

Cada equipo recibirá 6.000 euros para hacer frente a los gastos "necesarios" en la ejecución del proyecto, así como en concepto de "asignación de residencia por los gastos de manutención y traslados", detalla la Diputación.

Las fechas para llevar a cabo esta residencia serán del 21 de septiembre al 15 de octubre, ambos inclusive, y el plazo para presentarlas concluye el 8 de junio. Los interesados pueden ampliar la información en la página web del IAC.