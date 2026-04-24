El Centro Médico Vithas Alzira cumple cuatro años con el "oibjetivo claro" de ofrecer un servicio "cercano"

El Centro Médico Vithas Alzira (Valencia) - VITHAS

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico Vithas Alzira (Valencia) celebra su cuarto aniversario con "un objetivo principal claro", que "el paciente encuentre aquí una solución completa, cercana y ágil a la mayoría de sus necesidades", afirma la supervisora del centro, Verónica Mancebo.

Uno de los "pilares fundamentales" del centro es su consulta de enfermería, disponible durante todo el horario de apertura. En ella se realizan curas, seguimiento de pacientes y diversos procedimientos asistenciales, lo que permite resolver numerosos procesos directamente en el propio centro.

Además, funciona como punto de vacunación, facilitando el acceso a servicios preventivos esenciales y mejorando la comodidad para los usuarios.

Esta "apuesta por la prevención" se complementa con el servicio de medicina familiar, que actúa como puerta de entrada al sistema sanitario y garantiza un seguimiento continuo y personalizado de cada paciente.

El centro también presta especial atención a colectivos específicos, como el de funcionarios, quienes pueden gestionar allí sus recetas, agilizando trámites administrativos y reduciendo tiempos de espera.

En el ámbito diagnóstico y de atención urgente, el Centro Médico Vithas Alzira dispone de servicio de urgencias y realiza pruebas como electrocardiogramas y monitorización holter. Estas herramientas permiten ofrecer "diagnósticos rápidos y eficaces, reforzando la capacidad resolutiva del centro", destaca el grupo sanitario en un comunicado.

En conjunto, "la combinación de servicios asistenciales, preventivos y diagnósticos convierte al Centro Médico Vithas Alzira en una opción sanitaria completa, accesible y orientada a mejorar la experiencia del paciente desde el primer momento", remarcan.