El Centro de Visitantes del Almudín supera los 30.000 visitantes en el ecuador del Año Jubilar del Santo Cáliz

Almodí. Visit Valencia. - PABLO CASINO

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción del Visitante del Almudín, impulsado por la Fundación Santo Cáliz con la colaboración del Ayuntamiento de València, ha superado la cifra de 30.000 visitantes en el ecuador del III Año Jubilar.

Tal como ha señalado la concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, "este dato consolida al centro como un punto neurálgico de la oferta cultural y espiritual de la ciudad".

La progresión de visitas muestra una tendencia ascendente, con la llegada constante de grupos numerosos pertenecientes a entidades culturales, religiosas y educativas. Desde el Servicio de Turismo señalan que, "si bien las peregrinaciones crecen de forma sostenida, el grueso de las visitas lo compone un público turístico interesado en la riqueza histórica y arqueológica de la reliquia".

La Fundación subraya que "este éxito es también fruto de los contactos establecidos con las pastorales de turismo de diversas diócesis españolas, que están promoviendo activamente el conocimiento del Santo Cáliz". De hecho, esta entidad está recibiendo solicitudes de

reserva que se extienden más allá de la finalización del Año Jubilar, "lo que demuestra la sostenibilidad del proyecto a largo plazo", han añadido.

Por su parte, la concejala Paula Llobet ha destacado que "el año jubilar 2025-2026 ha sido una oportunidad única para dar a conocer al mundo que somos la ciudad del Santo Cáliz, un destino lleno de historia y significado".

Y el presidente de la Fundación Santo Cáliz, Carlos Alfonso, ha expresado su "satisfacción ante el impacto de estas cifras". "Desde la Fundación, queremos manifestar nuestra satisfacción por el éxito y la excelente acogida que están recibiendo nuestras actividades. Ver el Almudín lleno de vida nos confirma que el camino es el correcto; y tenemos la firme esperanza de que las próximas acciones programadas alcancen una repercusión similar, consolidando este proyecto como un referente para Valencia", asevera.

Durante el actual año jubilar, la organización ha impulsado diferentes propuestas de carácter académico y divulgativo, como la celebración de un congreso internacional sobre el Santo Cáliz, que ha reunido a destacados ponentes en diversas disciplinas. Además, se ha profesionalizado la atención al visitante a través de la formación específica de guías, docentes y personas voluntarias. De manera complementaria, se ha efectuado una mejora integral de la información y los contenidos de la exposición permanente, donde se ha ampliado significativamente el material didáctico sobre los frescos del Almudín para ofrecer una experiencia cultural completa.

La Fundación ha destacado especialmente el concierto titulado "Del mito a la reliquia", una iniciativa que se organizó en memoria de la actuación que realizó en el año 1905 el tenor Francisco Viñas, especializado en Wagner, quien cantó el raconto de la ópera de Wagner Lohengrin, con la letra firmada por el poeta y escritor Teodoro Llorente, que tuvo lugar en el Teatro Principal.

En esta ocasión, fue el tenor Matheus Pompeu, bajo la dirección del titular de Filarmonía Hispánica, David Eres Brun, quien replicó la propuesta musical.

"ELEMENTO IDENTITARIO"

La concejala Paula Llobet ha asegurado que el Santo Cáliz "representa un elemento identitario del patrimonio de nuestra ciudad, y el Centro de Recepción del Visitante permite atraer a un público diverso, interesado no solo en la fe, sino también en la historia, el arte y la cultura de València".

Por su parte, el gerente de la fundación, Agustín Moliner, ha subrayado "la importancia de la unión institucional para garantizar este legado". "Este es un proyecto de ciudad que debe salir adelante con el apoyo de todos --ha afirmado-- Nuestra meta es que tanto la sociedad civil como las administraciones se impliquen activamente en este motor cultural, dado que no es solo un hito puntual, sino un compromiso permanente que debe seguir creciendo para proyectar nuestra historia al mundo".