Centros y familias critican que sigue el "caos" del bus escolar con retrasos y vehículos no adaptados

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables de centros educativos y padres y madres de alumnos critican "el caos" que persiste en varias rutas de transporte escolar de Valencia en el tercer día de curso escolar. Autobuses sin adaptar para el alumnado con diversidad funcional y retrasos de hasta 40 minutos son algunas de las incidencias que comunican.

Así, la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia, FAMPA-València, lamenta que "por tercer día consecutivo, el servicio de transporte escolar continúa presentando carencias" y las familias asociadas a las AMPA continúan canalizando "el malestar por el hecho de no disponer del servicio de transporte escolar para asistir el derecho a la educación de sus hijas e hijos".

La entidad está realizando un seguimiento vía telefónica de las 14 rutas afectadas y apoyando en las AMPA de los centros educativos en sus reivindicaciones, para que puedan "defender y denunciar esta situación".

Según detallan, en este tercer día de inicio de curso, las rutas del CEIP Sebastián Burgos de València, del IES Joan Fuster de Bellreguard y del CEIP San Àngel del Saler han funcionado con normalidad. No obstante, ha habido retrasos de hasta 50 minutos en el CEIP Pla de la Mesquita de Xàtiva, en el IES Vall de la Safor de Villalonga y en el CEIP Horno de Alcedo de València que hasta las 10 no han llegado a la escuela.

Además, el CEE Encarnación de Torrent, por tercer día consecutivo, ha visto como el transporte escolar no disponía de las líneas y las adaptaciones a la movilidad y la accesibilidad de los alumnos de educación especial. De las seis líneas, hoy han fallado tres por falta de buses y adaptación de los vehículos (rampas que no funcionan o sin adaptar).

En este sentido, el presidente de la Confederación de AMPA 'Gonzalo Anaya' recalca, en un comunicado, que "hay incumplimiento por parte de la empresa de autobuses, pero también "una incapacidad de gestión porque la Conselleria de Educación tendría que haber supervisado que los buses estuvieran adaptados, los chóferes contratados y que hubiera suficientes".

FAMPA-València reclama, en primer lugar, una solución a las carencias de las rutas de transporte escolar, tanto en retrasos como en adaptación de los vehículos y en número suficiente. También exigen a la Conselleria "una comunicación fluida y ágil con FAMPA-València y las AMPA de los centros educativos afectados para que las familias dispongan de la información para poder organizarse --tanto a la ida o a la vuelta-- en sus coches particulares y a sus trabajos".

Asimismo, la FAMPA informa, en cuanto a las concentraciones de protesta, que las asociaciones de progenitores del IES Vall de la Safor de Villalonga y el IES Joan Fuster de Bellreguard han decidido no desconvocarlas por el momento "a la espera de saber cómo funciona la ruta de autobuses de vuelta y para que este caos no se repita a lo largo del curso 2023-2024".

En declaraciones a Europa Press TV, el director del centro de Educación Especial La Encarnación de Torrent, Joan Pastor, ha destacado "el sufrimiento" del personal y de las familias "porque no tenemos un servicio adaptado ni adecuado a las necesidades del alumnado del centro".

Ha señalado que la empresa que opera el servicio es nueva para este curso y tiene sede en Galicia "por lo que intentamos hablar con el gerente, pero es muy complicado hacerse con él". "No hay una comunicación fluida y no sabemos nunca lo que está pasando, ni tenemos información de cuántos autobuses hay, si hay o no hay... Es caótico, los estudiantes necesitan unas rutinas y una calma porque se trata de alumnado de educación especial, para ellos todo este ruido sobra. Nosotros lo que queremos es que se solucione, principalmente ese es nuestro principal objetivo, que se solucione por el beneficio de todas las partes", ha remarcado.

"REPLANTEARSE" LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO

El director, que asegura que lleva veinte años trabajando en este centro y no había visto algo así "en la vida", ha mostrado su esperanza de que la Conselleria de Educación "solucione el problema, porque son ellos los que tienen realmente la posibilidad de tomar cartas en el asunto". En este sentido, ha considerado que la administración debería "replantearse" la adjudicación del servicio a esta empresa.

El docente ha subrayado también que la situación "perjudica también la dinámica del centro", ya que la plantilla no puede estar atendiendo a otras necesidades educativas. "Estamos más pendientes de algo que es ajeno, entre comillas, a lo que el centro tiene que gestionar, pero somos los damnificados de este problema", ha aseverado.

En términos similares, el presidente del AMPA, Javier Parrilla, ha subrayado que "lo peor de lo peor es la incertidumbre y que no hay ninguna información". "Nadie nos dice 'venid en coche, venid en bus; al colegio tampoco le informan, no hay información, ni por parte de la empresa, ni por parte de un responsable de la Conselleria de Educación. Si ha pasado un problema, el que sea, vale, pues ponedle solución, pero parece que encima nos tengamos que sentir nosotros culpables. Nuestro alumnado quiere venir al colegio y el conseller de Educación a día de hoy no nos deja", ha reprochado.

Y ha agregado: "Si nos quitan los autobuses, no tenemos medio. Es como si vienes al comedor y no sabes si hay comida o no hay comida, es lo mismo".

Carmen, madre de una alumna con un problema de inflamación hepática, ha relatado a los medios que, a causa de esta incidencia, está llevando a su hija a pie desde otra población, ya que no dispone de vehículo. "Tengo que levantar a la niña a las 7 de la mañana para traerla aquí al colegio y la niña no puede madrugar porque tiene una enfermedad", lamenta.