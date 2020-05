Los centros de mayores de la Comunitat permitirán visitas de familiares con cita previa y reingresos en la fase 2

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros residenciales de personas mayores de la Comunitat Valenciana permitirán retomar las visitas de familiares con cita previa con la entrada en vigor de la fase 2, así como los nuevos ingresos y reingresos tras un periodo de aislamiento y a partir de la segunda semana de esta nueva etapa.

Así lo establecerá la resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que aún está pendiente de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y que determina el plan de transición a la nueva normalidad de las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, viviendas tuteladas y CEAM/CIM.

Las visitas de familiares serán con cita previa, de hasta dos familiares o personas allegadas por persona residente que deberán entrar de forma individual, excepto si son convivientes en cuyo caso podrán entrar juntas.

El centro organizará un máximo de visitas diarias, que se regularán en tramos, entre el 25 y el 10 por ciento de capacidad del centro, dependiendo del número de personas residentes en el centro, para evitar aglomeraciones en la residencia.

Los familiares deberán tomarse la temperatura antes de acceder al centro y observarlas medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias, y en particular el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros, la higiene de manos y uso de mascarilla.

Asimismo, cuando soliciten la cita previa deberá contestar a un cuestionario que evite la entrada en el centro de visitas con sintomatología compatible con Covid-19.

La dirección ha de determinar en la medida de lo posible un lugar próximo al acceso del centro con dimensiones suficientes para garantizar la distancia social de dos metros, y en el que puedan reunirse las visitas de las personas familiares evitando la deambulación de los mismos por el centro.

En el caso de que el centro disponga de espacios al aire libre, la visita se realizará preferentemente en dichos espacios, siempre que sean de uso privativo y la meteorología lo permita.

Entre una y otra visita el personal de limpieza desinfectará la dependencia conforme lo establecido en el plan de contingencia, y ante la sospecha o confirmación de un brote de Covid-19 la dirección del centro como medida preventiva suspenderá las visitas al centro.

NUEVOS INGRESOS

La resolución contempla que también se empezarán a permitir los reingresos de todas las personas usuarias que durante la pandemia solicitaron el alta voluntaria con reserva de plaza así como nuevos ingresos a partir de la segunda semana de esta fase 2, siempre que, en ambos casos, el centro disponga de plazas disponibles para aislamiento y que la persona que solicite el ingreso cuente con una prueba PCR negativa.

El reingreso o el nuevo ingreso se realizará en una habitación individual con baño de uso exclusivo, donde permanecerá quince días en aislamiento y se le volverá a realizar otra prueba PCR que deberá resultar negativa para que se le autorice la convivencia ordinaria en el centro.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN, REHABILITACIÓN Y TERAPIA

La fase 2 también permitirá el desarrollo de las actividades que se desarrollaban con anterioridad a la situación de pandemia en las áreas de atención psicológica, actividades de terapia ocupacional, actividades de rehabilitación, actividades de animación así como de prevención y promoción de la salud, según las características estructurales del centro y respetando las medidas de seguridad establecidas.

Los servicios de peluquería y podología seguirán su actividad con cita previa, atención individual y con las medidas de seguridad e higiene establecidas. Las personas residentes acudirán al servicio con mascarilla y en el horario establecido. Se desinfectará el material y las superficies utilizadas después de cada servicio realizado.

En esta segunda fase todavía no se podrán realizar salidas de esparcimiento de las personas residentes ni individualmente ni grupalmente, lo que si será posible en la fase 3.

HOGARES DE CONVIVENCIA

Por otra parte, en cuanto a los CEAM/CIM y hogares de convivencia para personas mayores, reabrirán la atención en su horario habitual, pero la atención a la ciudadanía será exclusivamente con cita previa.

El acceso a las dependencias deberá conllevar la desinfección del calzado y de medidas ortopédicas, (sillas de ruedas, andadores, etc.) mediante procesos o soluciones desinfectantes, y también se deberá proceder a la toma de temperatura de la persona usuaria, no debiendo ser esta superior a 37'5º. La superación de la misma implicará su no acceso a las dependencias.

La persona usuaria deberá llevar mascarilla y utilizar todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y no deberá ir acompañada a las dependencias del centro, salvo si precisa ayuda de tercera persona (en este caso la persona que le acompañe ha de cumplir las mismas medidas que las establecidas para la persona usuaria).

En la fase dos, la actividad será exclusivamente de forma individual y solamente para los servicios de parafina, podología, fisioterapia, terapias rehabilitadoras y peluquería, y ya en la tercera fase también, se podrán realizar talleres de envejecimiento activo con grupos reducidos de hasta diez personas, siempre que se respeten las distancias de seguridad, y con las medidas higiénicas correspondientes.

PLANES DE CONTINGENCIA

Por otra parte, las direcciones de las residencias de personas mayores deberán enviar antes del 31 de julio de 2020 un plan de contingencia de conformidad con la guía de prevención y control frente a Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial de 24 de marzo de 2020 y las indicaciones de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Este plan de contingencia deberá incluir un stock de garantía de Equipos de Protección Individual para al menos cuatro semanas y un curso específico de formación sobre su uso para el personal. Este stock deberá estar disponible en cada residencia antes del 1 de octubre de 2020.

Asimismo, incluirá la posibilidad de aislar un 10% de personas residentes en habitaciones con baño propio. De forma alternativa y justificada podrán disponer de un espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto que garantice el aislamiento de al menos el 10% de las personas residentes, que en todo caso deberá tener anejo baños de uso exclusivo de las personas residentes de la zona aislada. Dicho porcentaje se calculará sobre las plazas autorizadas por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En las residencias donde la incidencia de la pandemia durante los últimos meses haya superado el 50% de personas residentes contagiadas o el 20% de personas residentes fallecidas este espacio deberá ser como mínimo del 15%. Dicho porcentaje se calculará sobre las plazas autorizadas por parte de la Conselleria competente.

El plan de contingencia deberá ser validado por la Dirección General de Personas Mayores de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.