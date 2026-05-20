Los centros de trabajo de Diputació de València se cerraron el 29O a las 14.00 horas por decisión de Recursos Humanos

Archivo - Estragos ocasionados por la DANA, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació de València entregado en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana revela que los centros de trabajo de la corporación provincial cerraron a las 14.00 horas de esa jornada y se envió a los trabajadores a sus casas por decisión de esta área ya que "ningún responsable político" acordó esa medida.

Así lo señala en un escrito ante el oficio dirigido a la Diputació por parte de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia, para que se le informara de "la decisión de remitir a los trabajadores a sus domicilios a las 14h del día 29 de octubre de 2024, en el que se especifique de quién partió la iniciativa, qué responsable político la acordó y en qué forma, cuando se acordó y cómo se comunicó a los trabajadores, adjuntando documentación que acredite todo ello".

La funcionaria que suscribe el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la iniciativa "partió del Servicio de Recursos Humanos" ya que el personal de esta área "recibió varias llamadas de trabajadores preguntando si se iba a adoptar alguna medida ante las previsiones meteorológicas". La magistrada ya ha unido el informe a la causa y ha acordado la citación como testigo del jefe del Servicio de RRHH de la corporación provincial en esa fecha, al que la empleada pública identifica.

"A la vista de la preocupación detectada por parte de las personas trabajadoras y consultadas las previsiones de la Aemet, que indicaban una clara "alerta roja", se preparó un texto para enviar a todos los trabajadores previa consulta con los responsables políticos", explica la funcionaria jefa de RRHH y Organización.

IMPOSIBILIDAD DE CONTACTAR

Una vez elaborado el texto y, ante la "imposibilidad de contactar con ningún responsable político" --el diputado responsable de Recursos Humanos en aquel momento era Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, que fue la primera localidad que se inundó por el desbordamiento del Magro-- y "tampoco fue posible conectar" con el presidente de la Diputació, Vicente Mompó, el responsable del Servicio se puso en contacto con el Servicio de Presidencia y decidieron enviar el mensaje a través de una lista de difusión de la que disponen determinados servicios, entre ellos, Recursos Humanos.

"Por tanto, ningún responsable político acordó dicha medida", señala la jefa de servicio, que añade que, según los hechos relatados por las personas de esta área, el acuerdo de elaborar un texto para remitir por correo electrónico "se produjo a media mañana (12.30-13.30), como consecuencia de las llamadas recibidas por distintas personas interesándose por la adopción de medidas y las consultas realizadas por internet a los datos de la Aemet y al Centro de Coordinación de Emergencias".

En esta línea, detalla que la forma en la que se adoptó el acuerdo fue "espontánea", según serelata en el informe, y se comunicó a todo el personal de la Diputació "a través de una lista de difusión, recibiendo el aviso cada trabajador en su correo electrónico corporativo".