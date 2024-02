La cerámica recibirá 600.000€ del Consell para promocionarse en el exterior frente a las "amenazas" de sus competidores

ASCER espera que la 40 edición de Cevisama suponga un "revulsivo total" para el sector



El sector de la cerámica recibirá una ayuda directa de 600.000 euros de la Generalitat para promocionarse durante 2024 en mercados exteriores y combatir las "amenazas" de competidores de terceros países, con productos que no tienen los mismos estándares de calidad y sostenibilidad.

El presidente de la patronal azulejera española ASCER, Vicent Nomdedéu, ha sellado el convenio con el jefe del Consell, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat, una firma a la que ha asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La campaña se desarrollará durante este año en todos los mercados estratégicos para la cerámica, cuya cuarta parte de las ventas se concentran en España, como Europa, Estados Unidos o Canadá.

Nomdedéu se ha marcado como objetivo "hacer ver a consumidores, distribuidores y productores que la cerámica castellonense es más cara, pero no contamina". "Ahora toca decirles que piensen en las consecuencias de no cumplir con la normativa de los productos que compran", ha subrayado.

"Queremos hacer ver que seguimos vivos, que estamos luchando y que creemos en un sector cada vez sometido a más amenazas que no dependen de nosotros y no las resuelve ni el Gobierno ni Europa", ha manifestado, y ha advertido que no juegan con los mismos estándares que terceros países al igual que la agricultura.

El titular de la patronal ha agradecido el compromiso del Consell y la Diputación y ha hecho hincapié en que la ayuda "no va destinada a un clúster, sino a una provincia" en la que uno de cada tres trabajadores forman parte del sector.

De cara a la próxima edición de Cevisama, que celebrará su 40 edición del 26 de febrero al 1 de marzo en Feria Valencia, ASCER espera que suponga un "revulsivo total" para el sector, con la previsión de unas cifras de asistencia similares a las de 2023.

ERE EN ROCA TILES

Ahora bien, Nomdedéu ha remarcado que algunas empresas presentes en la última edición del certamen "han cerrado" y ha lamentado el ERE anunciado en la planta de Roca Tiles en la Vall d'Uixó (Castellón) con 140 trabajadores afectados.

En su intervención, Mazón ha destacado que la cerámica es un sector prioritario para el Consell y que la campaña, que gestionará directamente ASCER, servirá para "mantener su posición estratégica" y detectar mercados prioritarios.

El 'president' ha mostrado su "total confianza" en la capacidad del sector para hacer frente a las amenazas y ha puesto en valor su innovación y su "respeto de todos y cada uno de los criterios de sostenibilidad". Mientras tanto ha criticado que las ayudas del Gobierno "siguen a cuentagotas".

Como presidenta de la Diputación, Barrachina ha coincidido en denunciar que las ayudas estatales para la cerámica son insuficientes y adolecen de "muchos problemas técnicos".

Frente a ello ha resaltado el compromiso de la Generalitat mediante esta ayuda y la agilización de los trámites del Institut Valencià de Finances (IVF). "Si se apaga la cerámica también se apagará la provincia de Castellón", ha advertido.