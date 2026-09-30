Cerca de 1.800 efectivos velarán por la seguridad de los actos del 9 d'Octubre

Junta local de seguridad de València con motivo de los actos del 9 d'Octubre - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LA CV

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de de 1.800 efectivos de los distintos cuerpos policiales velarán por la seguridad de la ciudadanía durante los actos festivos del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, según han explicado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios al término de la reunión de la Junta Local de Seguridad.

La Policía Nacional movilizará a un total de 1.300 efectivos durante todos los actos institucionales, celebraciones y también movilizaciones sociales convocadas para ese día. Para ello, se contará con Unidades de Intervención, policías de paisano, unidades caninas y medios aéreos. A ellos se sumarán agentes de la Guardia Civil de Tráfico que controlarán los accesos a la ciudad.

Por parte del Ayuntamiento, la ciudad contará con 450 agentes de la Policía Local, 63 bomberos y una estimación de diez personas voluntarias de Protección Civil. En total, el despliegue municipal previsto asciende a 523 efectivos.

Bernabé ha destacado la disposición de la Delegación para trabajar en la coordinación del dispositivo, al tiempo que ha apuntado que se está organizando este despliegue "siempre pendientes, por supuesto, de las circunstancias meteorológicas", ya que se prevé "cierta inestabilidad" para los próximos días.

Preguntada por los protocolos de seguridad en caso de avisos meteorológicos, la delegada ha señalado que dependen de las ordenanzas municipales y de lo que se establezca en cada uno de los municipios respecto a la celebración de actividades al aire libre.

"El derecho de reunión es un derecho fundamental en el que las cuestiones meteorológicas se pueden sugerir, pero no condicionan la celebración o no de un derecho fundamental", ha señalado.

La Delegación del Gobierno tiene confirmadas dos movilizaciones comunicadas para la tarde del Día de la Comunitat Valenciana. Respecto a si preocupa la coincidencia entre las convocatorias y con posibles protestas por la vivienda, Bernabé ha señalado que las dos manifestaciones confirmadas "coinciden en el tiempo y en el espacio, pero que se coordinan para la salida". No hay información aún sobre protestas relacionadas con la problemática de la vivienda.

"Por tanto, esa es la información que tenemos de momento y trabajaremos con todas las opciones, teniendo en cuenta que también estamos un nivel 4 de alerta terrorista, y que todas las medidas de seguridad siempre estarán vigentes", ha apuntado.

COORDINACIÓN CON LAS OBRAS DEL CENTRO DE VALÈNCIA

Por su parte, la alcaldesa de València ha detallado que los dispositivos de seguridad de los cuerpos de Policía Nacional y Local están coordinados con los contratistas para que las obras en marcha en enclaves como la plaza San Agustín o la calle Colón no generen problemas en el desarrollo de los actos institucionales y las convocatorias.

Catalá ha destacado que, desde 2023, el Ayuntamiento de València "ha incrementado un 37 % el número de efectivos que trabajan por la seguridad del 9 d'Octubre, precisamente porque lo que queremos es que los valencianos salgan a la calle en absoluta normalidad y disfruten de un día de celebración de su identidad y de sus raices, más en un año como es el del 750 aniversario de la muerte de Jaume I".

"PLAN B" PARA LA PROCESIÓN CÍVICA

La alcaldesa ha admitido que las previsiones meteorológicas generan "incertidumbre". "Abordaremos las decisiones que se tengan que abordar si hay en algún momento una alerta activada", ha dicho. Cabe recordar que el año pasado se suspendieron todos los actos ante un aviso naranja por intensas precipitaciones.

Catalá ha explicado que "hay un plan B" para la Procesión Cívica, prevista a las 12 horas, en caso de que las lluvias dificulten las celebraciones. La dirigente municipal ha precisado que la Reial Senyera está sujeta a "más riesgo" por humedad que la espada de Jaume I, que también saldrá a las calles este año con motivo del 750 aniversario de su muerte.

La alcaldesa ha asegurado que el Departamento de Patrimonio Histórico velará por la seguridad de la Reial Senyera. En ese sentido, ha recordado que se dispone de un vehículo especial en estos casos para proteger la insignia, conocido como el 'Senyera-móvil', que puede realizar un recorrido "muy acordado con la Policía Nacional y la Policía Local".

Catalá también se ha referido a otros actos que han requerido la coordinación en la junta de seguridad, y ha destacado que también hay programados durante el fin de semana actos como la recreación histórica del campamento militar del rey Jaume I en el Parc Central, en colaboración con la Diputació.

Así, ha detallado que también se ha abordado la celebración --después del 9 d'Octubre-- de un simposio de pirotecnia "importantísimo a nivel internacional", en cuyo marco se celebrarán "muchísimos espectáculos pirotécnicos".

AGENDA DE ACTOS

La agenda conmemorativa arrancará el viernes 2 de octubre, a las 11.30 horas, con la inauguración, en el Museu d'Història de València, de la exposición 'La imatge del rei Jaume I. De monarca a símbol postmodern', que podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027. A las 19:00 horas, el mismo museo acogerá una lectura dramatizada del Llibre dels feits o Crònica de Jaume I. Ambas actividades tendrán acceso por la entrada situada en Mislata. La muestra se completará con un ciclo de conferencias.

El sábado 3 de octubre, entre las 11.00 y las 20.00 horas, el Parc Central será escenario, con entrada libre, de una recreación del campamento militar de Jaume I.

El espacio, ambientado en el siglo XIII, contará con pabellón real, tiendas nobiliarias y militares, capilla de campaña, zona de entrenamiento, tiro con arco, cetrería y caballos; talleres, charlas y demostraciones acercarán al público la vida cotidiana de la época. Esa misma tarde tendrá lugar un encuentro de Senyeres en la plaça de l'Ajuntament, también de acceso libre. La recreación continuará el domingo 4 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas.

Tras la apertura de la exhibición de la Reial Senyera y la espada entre el 6 y el 8 de octubre en el Saló de Cristall, la programación llegará al jueves 8 con un concierto gratuito de la Orquestra de València en el Palau de la Música, dedicado a la tradición musical valenciana y con presencia de compositores valencianos.

El viernes 9, a las 12.00 horas, la Processó Cívica llevará la Reial Senyera y la espada de Jaume I; el homenaje incluirá la tradicional ofrenda floral al monarca ante su estatua ecuestre ubicada en los jardines del Parterre de la plaza de Alfons el Magnànim.

La agenda se prolongará en otoño con dos publicaciones sobre la vida del monarca: un cómic y una historia novelada encargada al historiador y escritor José Luis Corral. El programa contempla asimismo la restauración del busto de madera de Jaume I realizado por los hermanos Vallmitjana en 1886 y conservado por el Museu Històric Municipal. El jueves 12 de noviembre se inaugurará en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) la exposición 'Jaume I, regnar el futur', organizada por el Ayuntamiento y la Diputación de València. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2027.