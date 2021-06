Cerca de 400 efectivos vigilarán que no se celebre San Juan en las playas de València, cerradas esa noche

Cano insta a "repensar" qué tipo de fiesta se quiere para el 24 de junio sin que sea modelo de "macrobotellones" y "toneladas de basura"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 efectivos, entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, formarán el dispositivo de vigilancia de las playas de la ciudad de València para evitar en ellas la celebración de la Noche de San Juan después de que el Ayuntamiento haya decidido prohibir estas fiestas para evitar la expansión de la pandemia de la Covid-19. Los 20 kilómetros de playa del término municipal estarán perimetrados esa noche y por lo tanto, cerrados a la entrada de gente.

Así lo ha indicado este lunes el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que ha instado también a "repensar" qué tipo de celebración se quiere para el 24 de junio sin que las fiestas que habitualmente se producen en las playas por este día respondan a un modelo de "macrobotellones" y "toneladas de basura".

"Es importante comenzar a repensar qué queremos hacer con la Noche de San Juan. Como Ayuntamiento y como gobierno --municipal, conformado por Compromís y PSPV-- debemos pensar qué tenemos que hacer. Creo que tenemos que pensar realmente qué fiesta queremos celebrar la Noche de San Juan", ha expuesto el edil (PSPV).

En esta línea, ha subrayado que no se puede "alentar, ni permitir macrobotellones en las playas" que dejen "toneladas de basura". "No podemos permitir este tipo de fiestas. Entre todos y todas tenemos que pensar qué hacemos, cómo vamos cambiando esta noche de San Juan para que no se convierta en un mero botellón en la playa con hogueras", ha agregado Cano.

Respecto al dispositivo de vigilancia que el Ayuntamiento de València ha preparado para asegurar que no se producen este año celebraciones en la costa de la ciudad por San Juan y que se cumple su "firme decisión" de prohibir estas celebraciones, el titular de Protección Ciudadana ha explicado que la Policía Local contará con 213 efectivos a los que se sumarán agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como voluntarios de Protección Civil.

Aarón Cano ha resaltado que se contará con más de 300 personas y ha calculado que serán "cerca de 400" las que conformarán ese equipo de vigilancia. Su labor se iniciará a partir de las 20.00 horas con la evacuación de las playas, "para que nadie piense que se puede quedar" en ellas, y continuará con la vigilancia tras cerrarse al acceso a ellas, ha explicado el responsable municipal.

"Habrá un cordón de seguridad desde primera hora de la noche hasta la madrugada", ha precisado, al tiempo que ha insistido en que "todas las playas quedarán cerradas". "La intención es que no haya fiesta de San Juan, que se perimetre la playa de todo el término municipal, los 20 kilómetros estarán vallados", ha declarado. El operativo de vigilancia comenzará a partir de las 21.00 horas y se prolongará hasta las 5.00 o 6.00 horas.

Cano ha asegurado que la decisión del consistorio de la capital valenciana de no permitir fiestas de San Juan en sus playas es una medida "compartida por el resto de municipios" con costa de "la Comunitat" porque "ninguno va a alentar y patrocinar" estas actividades --ha valorado en este punto la coordinación mantenida entre los ayuntamientos de València y Alboraia, que comparten límite de términos municipales y playas--. Ha dicho que así se vio en la reunión celebrada el pasado viernes en la Generalitat.

El titular de Protección Ciudadana ha considerado que se quieren "evitar" situaciones que "serían perjudiciales para la imagen de la Comunitat" Valenciana "y para la salud" de la población. "No hemos solventado todavía el problema de la Covid-19", ha dicho, a la vez que ha expuesto que "la incidencia ha incrementado un poco" y que "no pasa nada por no celebrar" esa noche. "La idea es que pase tan inadvertida como el año pasado aunque la situación no es la misma", ha añadido.

"HACER CÓMPLICE A LA CIUDADANÍA"

Por lo que respecta a su propuesta de "repensar" la celebración de la Noche de San Juan, Aarón Cano ha comentado que "la reconversión de una fiesta así es complicada" pero ha matizado que eso "no significa que no se pueda ir a ese objetivo". Asimismo, ha considerado "necesario hacer cómplice a la ciudadanía" en estos procesos porque "si la ciudadanía no quiere es complicado".

"Es necesario que la gente participe en eso. Tiene que gustarle el modelo y hacerlo suyo. No es una decisión solo del gobierno", ha manifestado el edil. "La solución no la tengo", ha aseverado.

Preguntado por si los bares y restaurantes del entorno de las playas de València y el ocio nocturno permanecerán abiertos la noche de San Juan, Cano ha afirmado que "se trata de no concentrar gente en la playa" y "no de desviar a las terrazas", tras lo que ha pedido que no se confunda.

"Al pub o al bar donde quedo con los amigos puedo ir en cualquier momento. No sustituye la fiesta en la playa la copa con amigos en un establecimiento. Si fuese así no se daría el macrobotellón en la playa", ha opinado.