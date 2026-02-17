Cerca de cien autores de todo el mundo se darán cita en el "universo pop" del Salón del Cómic de València

Salón del Cómic de València - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de autores españoles y de los cinco continentes se darán cita, del 27 de febrero al 1 de marzo en Feria Valencia, en una nueva edición del Salón del Cómic de València, "la cita cultural del año en la ciudad dedicada al noveno arte y a todo el universo pop".

El Salón transformará durante tres días el pabellón 7 de Feria Valencia en "un punto de encuentro intergeneracional donde conviven cómics, manga, anime, cosplay, juegos de mesa y rol, ilustración, creadores de contenidos digitales y grandes autores nacionales y venidos de los cinco continentes", destaca la organización en un comunicado.

La lista de autores de cómic confirmados continúa creciendo. Por el momento, ya incluye una destacada selección de creadores tanto nacionales como extranjeros que reflejan la diversidad y riqueza del panorama actual del cómic.

Entre los internacionales se contarácon la presencia de nombres fundamentales en la historia del cómic europeo reciente como el francés David B, quien presentará su novedad, El señor Búho y el País de los Muertos (Salamandra Graphic). También asistirá Marguerite Abouet (Abiyán, Costa de Marfil, 1971), autora de entre otros títulos, de la fundamental serie Aya (Norma Editorial).

La alemana Ulli Lust presentará y firmará ejemplares de su último libro, La mujer como lo humano. Al principio de la historia (Garbuix Books), primer cómic en recibir el prestigioso Premio Alemán Del Libro de No Ficción 2025.

Otros nombres internacionales que estarán presentes en el evento son Rosemary Valero-O'Connell (EEUU), autora de la adaptación de la novela Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu (Astiberri), Yudori (Corea del Sur), autora de los Hijos del Imperio (Planeta Cómic), Pierre Alary, autor de Don Vega (Nuevo Nueve) y los italianos Lelio Bonaccorso, autor de La otra historia del fútbol (Garbuix Books), Teresa Radice y Stefano Turconi, autores de El contador de historias (Nuevo Nueve).

Asimismo, gracias a la editorial valenciana Andana Gràfica, estarán presentes las checas Tereza Drahonovská y *tepánka Jislová, autoras de Calva.

Fruto del convenio suscrito con AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Salón recibirá la visita de además de la ya mencionada Marguerite Abouet, a Mai Koraiem, artista multidisciplinar egipcia cuyos cómics están llamando la atención internacional por sus novedosos planteamientos artísticos.

DESDE CISJORDANIA

Desde Cisjordania, visitará la feria Mohammad Saba'aneh, quien dedica su posición como autor y académico para promocionar el cómic de sus compatriotas creado bien en la diáspora o en las zonas palestinas.

"Un testimonio de primera mano de la situación en aquella parte del mundo que tanto sigue sufriendo", subrayan.

Por su parte, Ejob Nathaniel Ejob, CEO y autor de cómics, presentará su app Zebra Comics, una propuesta que adapta el webtoon a la cultura africana empoderando a creadores y lectores y reforzando su propia cultura.

El Salón atrae igualmente a grandes nombres de la novela gráfica valenciana y española, como Paco Roca, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Keko, Kim, Miguel Brieva, Ana Miralles, Candela Sierra, Jaime Martín o los hermanos Gallego, entre muchos otros. También el mundo del llamado cómic USA tendrá su representación contando con nombres prominentes como David Aja, Guillem March, quien no ha acudido a ningún evento desde antes de la pandemia, Jorge Fornés, Daniel Acuña y Fernando Blanco, autor de renombre del mercado norteamericano y autor de la serie w0rldtr33 de la que se podrá ver una exposición de originales en el Salón.

CÓMIC JUVENIL

La autora de referencia del cómic juvenil, Raina Telgemeier, será una de las estrellas invitadas a este espacio dedicado en exclusiva para el público infantojuvenil. Creadora de títulos que han alcanzado el número uno en la lista de ventas del New York Times y galardonadas con múltiples Premios Eisner, Telgemeier acude al Salón del Cómic de València para presentar su nueva novela gráfica El club de los dibujantes (Maeva, 2025), una obra escrita junto a Scott McCloud.

Kay O'Neill, autora neocelandesa de La sociedad de los dragones de té, así como venido desde Francia, Vincent Caut, ilustrador y autor de cómic francés especializado en el público infantil y autor de AVNI, conforman el listado de autores internacionales.

En el ámbito nacional acuden Pau Clua, dibujante de la nueva serie Xorigat 1, Gatàstrofe al laboratori del Doctor Croqueta (Montena, 2025); Arkaitz González, autor de Astrid y su familia (Fandogamia 2024), así como el colectivo Malavida con la editorial Cornoque traen a AU-K! autores como XCAR Malavida con sus famosas obras 'Una caca en bicicleta' o 'Beatuco y el bisonte mágico'. También viene al Salón Luis Orús, creador de la serie 'Cebolla tú, cebolla yo' o 'Güevo', presentará su más reciente cómic infantil, 'Me encantan los dinosaurios'.

PROYECCIONES

El salón también contará con la presencia de Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024, que explora gráficamente el dibujo y el bordado como lenguajes narrativos en su obra El cuerpo de Cristo, obra que la autora presentará el viernes 27 a las 17.15h. en el Salón en su adaptación a cortometraje de animación del mismo título.

Por su parte, el autor Tyto Alba y la guionista María Castro presentarán el documental Aquí donde estoy, que forma parte de un proyecto que abarca también el cómic del mismo nombre (Astiberri, 2025). Tendrá lugar el domingo 1 de marzo a las 12.00 h.