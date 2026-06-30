CERMI y aseguradoras movilizan un millón de euros para recuperar la autonomía de personas con discapacidad tras la dana

Acto institucional de entrega de los reconocimientos a los ayuntamientos beneficiarios del Fondo Solidario DANA impulsado por CERMI Comunitat Valenciana y UNESPA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Solidario DANA impulsado por CERMI Comunitat Valenciana y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)ha entregado un millón de euros a personas con discapacidad, mayores en situación de dependencia y municipios afectados por la dana de 2024 para restaurar la autonomía que "tantos años ha costado conquistar" y que "el barro se llevó en una sola noche".

Ambas entidades, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), han entregado este martes cheques por un valor conjunto de 400.000 euros a los 47 ayuntamientos beneficiarios que desarrollarán proyectos para mejorar la situación de personas con discapacidad y dependientes. Con esta acción se cierra una iniciativa que ha facilitado también ayudas individuales a personas afectadas por 600.000 euros.

Así lo ha explicado el presidente de CERMI Comunitat Valenciana, Luis Vañó, durante el acto institucional de entrega, acompañado por la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach.

Del total de municipios beneficiarios, 46 han recibido financiación para el desarrollo de proyectos municipales y uno ha participado en acciones formativas. El importe por municipio es de 7.800 euros, a excepción de los que han justificado por un importe menor, que se les ha concedido el máximo de lo solicitado.

El presidente de CERMI CV ha explicado que "el 29 de octubre el agua se llevó casi todo, casas, recuerdos, certezas y, lo más doloroso, vidas". "A las personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia les arrebató algo que muchas veces no se ve. El audífono que les permite escuchar, la rampa que les permite salir de casa o el producto de apoyo que les hacía posible desplazarse", ha relatado.

Vañó ha explicado que Unespa y sus entidades pusieron un millón de euros "al servicio de una causa profundamente humana: que las personas con discapacidad y dependencia no quedaran atrás después de la dana". Por su parte, el CERMI ha trabajado para "transformar esa solidaridad en respuestas concretas" de movilidad, comunicación, accesibilidad de viviendas, formación inclusiva en emergencias, material ortoprotésico y, en colaboración con la FVMP, proyectos municipales para que "nuestros pueblos estén mejor preparados".

Por su parte, la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha subrayado que el fondo representa una acción colectiva sin precedentes del sector asegurador, impulsada por 97 entidades, para contribuir a una reconstrucción "inclusiva y justa".

Del Valle ha destacado la alianza mantenida durante más de dos décadas con CERMI como garantía para que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban y ha agradecido el compromiso de los ayuntamientos que han presentado sus proyectos.

Los ayuntamientos beneficiarios, de la mano de la FVMP, han identificado sus necesidades y han presentado a estas ayudas proyectos que contribuirán a mejorar infraestructuras, servicios municipales, protocolos de actuación y recursos destinados a la ciudadanía.

El secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, ha subrayado que "la colaboración institucional demuestra su verdadero valor cuando consigue transformar la solidaridad en proyectos concretos que mejoran la vida de las personas y fortalecen nuestros municipios", ha señalado.

"La labor de la FVMP ha sido muy sencilla, pero muy eficaz: explicar a los ayuntamientos que estas ayudas eran accesibles, acompañarlos en el proceso y dar la máxima difusión para que ningún municipio dejara pasar esta oportunidad", ha detallado.

Por su lado, la consellera Elena Albalat ha manifestado que "la dana dejó una cicatriz muy profunda en nuestra tierra" y que "quienes ya afrontaban dificultades en el día a día fueron quienes más sufrieron las consecuencias".

Albalat ha puesto en valor el "gesto de justicia social" que representa esta iniciativa. "Somos una sociedad valenciana que no mira hacia otro lado ante la adversidad. Cuidar es llegar a todas las personas sin dejar a nadie atrás", ha asegurado, antes de afirmar que "la verdadera reconstrucción se mide en dignidad devuelta a las personas que más lo necesitan".