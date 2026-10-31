El Certamen de Bandas de València vuelve a alcanzar el récord de inscripciones en la Sección de Honor

Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (CIBM). ArChivo. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (CIBM) 2027 ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes con un total de 48 bandas inscritas, que optarán a participar en la próxima edición de esta prestigiosa cita musical, que se celebrará del 14 al 18 de julio de 2027 en el Palau de la Música de València

La cifra supone el tercer mejor registro de participación de toda la serie histórica del Certamen. Para encontrar datos superiores hay que remontarse a las ediciones de 1980 y 1981, lo que confirma la capacidad de convocatoria y el prestigio que mantiene una de las competiciones bandísticas más importantes del panorama internacional, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Uno de los datos más destacados de esta edición se encuentra en la Sección de Honor, que alcanza las nueve inscripciones, igualando su récord absoluto, que únicamente se había registrado con anterioridad en la edición conmemorativa del centenario del Certamen.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha señalado que "estas cifras demuestran que el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València goza de una excelente salud y mantiene intacta su capacidad de convocatoria". Según ha destacado, "alcanzar el tercer mejor registro de participación de nuestra historia y, especialmente, igualar el récord de inscripciones en la Sección de Honor es una magnífica noticia para la ciudad y para todo el mundo de la música de banda".

Moreno ha destacado asimismo la proyección internacional del evento: "Estamos ante un certamen que ha sabido trascender fronteras y convertirse en un auténtico punto de encuentro de la cultura bandística internacional. En esta edición, las bandas procedentes de otros países superan en número a las nacionales, con formaciones de seis países diferentes. Esto demuestra que València es una referencia mundial para la música de banda y que el CIBM constituye una plataforma extraordinaria para proyectar nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio musical".

El concejal también ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento de València, que gobierna la alcaldesa, María José Catalá, a un certamen "que vuelve a demostrar que València es música y que la música de banda forma parte de la identidad de la ciudad".

SEIS PAÍSES REPRESENTADOS

De las 48 bandas inscritas, 27 proceden de la Comunitat Valenciana, diez de otras comunidades autónomas y 11 son internacionales. Estas últimas superan, por tanto, a las bandas nacionales. Las formaciones extranjeras proceden de Suiza, Bélgica, Alemania, Italia, Colombia y China.

Por su parte, las bandas nacionales representan a siete provincias: Madrid, Ourense, Pontevedra, Murcia, Albacete, Ciudad Real e Islas Baleares. La participación de la Comunitat Valenciana vuelve a tener un peso destacado, con 27 formaciones procedentes de municipios de las tres provincias.

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES

La distribución de las 48 inscripciones por categorías refleja el interés de las formaciones por participar en las distintas modalidades del Certamen. En la sección de Honor: nueve bandas inscritas, seis de la Comunitat Valenciana, una nacional y dos internacionales.

En la primera Sección: cinco bandas, dos valencianas, una nacional y dos internacionales. En la segunda: 15 bandas, once de la Comunitat Valenciana, tres nacionales y una internacional. En la tercera: 14 bandas, siete valencianas, cuatro nacionales y tres internacionales. Y en la sección Libre hay cinco bandas, una valenciana, una nacional y tres internacionales.

En el ámbito autonómico, las formaciones inscritas proceden de numerosos municipios de Alicante, València y Castellón, entre ellos Alberic, Almoradí, Moncada, Buñol, la Vall d'Uixó, Alaquàs, Bigastro, Albalat de la Ribera, Soneja, Villar del Arzobispo, Benisanó, Mutxamel, Borriol, Benifairó de la Valldigna, Llombai, Mislata, Chiva, Algimia, Manises, Benifaió, Castellnovo, Elx, Altea la Vella, Tuéjar, San Vicente del Raspeig y l'Alcúdia.