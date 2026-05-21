CESM-CV destaca el "talante negociador" de Sanidad, pero mantienen la huelga y advierten: "No aceptaremos humo"

Manifestación de CESM-CV - CESM-CV

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de CESM-CV ha señalado que salen de la primera reunión con la Conselleria de Sanidad con un sentimiento "agridulce" porque si bien han observado "un talante negociador" continuarán con los paros intermitentes hasta que la Administración les dé una respuesta concreta a sus reivindicaciones "clave": "No vamos a aceptar humo".

Así, lo han señalado en rueda de prensa el vicesecretario general de CESM-CV, Vladimir Herrero, junto con la secretaria provincial en Valencia, María Pilar Valero, para explicar la reunión que han mantenido con la directora general de Personal de la Conselleria, Amparo Pinazo y el director de Gestión Sanitaria, Javier Lázaro.

Se trata de la cuarta semana de paros de los médicos desde que se convocó la huelga indefinida a nivel nacional para exigir un Estatuto Marco propio y la segunda a nivel autonómico para exigir mejoras en sus condiciones. En esta cuarta jornada el seguimiento del paro ha sido, según la Conselleria de Sanidad, de un 7,37% de media en la Comunitat Valenciana: un 12% en la porvincia de Alicante; un 2,53% en Castellón y 5,74% en Valencia.

Al respecto, Herrero ha explicado que desde conselleria se han comprometido a presentarles la próxima semana un documento con una contraoferta a las 19 medidas "imprescindibles" que el Sindicato Médico les ha trasladado para mejorar la calidad asistencial y sus condiciones de trabajo.

Así, han explicado que la Conselleria ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones que se están planteando a nivel nacional frente al Ministerio de Sanidad, y "se ha comprometido a recoger, en cuanto a sus competencias, los acuerdos que se puedan alcanzar, como el establecimiento de una mesa específica de negociación con nuestro colectivo".

Asimismo, el departamento que dirige Marciano Gómez ha reconocido respecto de las reivindicaciones autonómicas, la necesidad de establecer la jornada de 35 horas semana y mejorar las condiciones de trabajo que permitan dar una atención de calidad.

En ese sentido, el vicesecretario general de CESM-CV, ha explicado algunos de los puntos que son "irrenunciables", además de 35 horas de lunes a viernes, son el cierre "real" de agendas para poder atender de forma adecuada a todos los pacientes citados; la apertura de los PAC/PAS 24 horas todos los días, la cobertura de todas las sustituciones; que todos los SAMU lleven médicos o realizar solo las tres guardias obligartorias y en caso de que se sobrepasen tengan una remuneración "acorde al sobreesfuerzo realizado" y un aumento de la plantilla de médicos y facultativos acorde a la cartera de servicios ofertada. "No podemos más", ha subrayado.

Por ello, ha recalcado que su voluntad es "continuar el conflicto hasta obtener una mejora en la calidad asistencial y en sus condiciones laborales" y en ese sentido ha urgido a todos los médicos y facultativos a "mantener toda la presión dentro de los límites legales".

MANTENDER LA PRESIÓN

Preguntado por si estarían dispuestos a convocar una huelga indefinida como en la educación pública valenciana, ha mantenido que "lo primero sería realizar un sondeo honesto" para calibrar el seguimiento que tendría esta medida ya que se debe tener en cuenta que por cada día de paro se descuenta a los médicos 300 euros de su nónima. "Tenemos que ser conscientes de hasta dónde se puede aguantar para conseguir estas mejoras", ha evidenciado.

Además, ha reivindicado que aunque comparten con los maestros un nivel "muy similar" de vocación en el caso del colectivo médico "mantiene un vínculo tan estrecho con sus pacientes" que les impide secundar la huelga.

Al respecto, ha recalcado "el éxito" de los paros hasta ahora, pese a "los abusivos" servicios mínimos impuestos por Conselleria, y de las manifestaciones "multitudinarias" de ayer en València y Alicante. "No vamos a permitir que esta negociación se cierre en falso", ha apostillado.