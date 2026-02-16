CESMCV recurre los servicios mínimos de la Conselleria de Sanidad para la huelga al verlos "abusivos"

Archivo - Fonendoscopio médico. - UGT - Archivo

El sindicato cifra en más de un 90% el seguimiento de los facultativos que no están en mínimos y Sanidad en el 10,4%

VALÈNCIA/MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico CESMCV ha anunciado este lunes que sus servicios jurídicos han presentado un recurso contencioso administativo para la proteccion y tutela por la vulneracion del derecho fundamental de huelga contra los servicios mínimos acordados por la Conselleria de Sanidad para la protesta, al considerar que ha fijado porcentajes "abusivos".

Así lo ha apuntado el sindicato en un comunicado, en el que señala que esos servicios mínimos en la práctica "casi son del 100 por cien" y, por este motivo, han presentado también una solicitud de medida cautelar.

No obstante, según sus datos, la respuesta a la huelga en la Comunitat Valenciana ronda cifras superiores al 90% en las tres provincias, tanto en hospitales como en centros de salud.

Para el sindicato, esto demuestra "que por más dificultades que nos pongan tanto la Conselleria, que se ha aliado con el Ministerio de Sanidad, como el mismo Ministerio, no nos van a doblegar porque pedimos lo que en justicia nos corresponde: un estatuto propio".

Desde la Conselleria de Sanidad se cifra en el 10,4% el seguimiento de la protesta en la Comunitat Valenciana: un 16,59% en la provincia de Alicante; un 9% en la de Castellón y un 7,15% en la de Valencia, según fuentes del departamento dirigido por Marciano Gómez.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y para exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Los paros están previstos entre este lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga. Se trata de la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones. La huelga médica de esta semana será la primera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.