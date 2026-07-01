El CEU abrirá el Grado en Medicina en su campus de Elche (Alicante) en septiembre

El CEU abrirá en septiembre de 2026 el Grado en Medicina en su campus de Elche - JOSE GARCIA DOMENE

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera abrirá en septiembre de 2026 el Grado en Medicina en su campus de Elche (Alicante), integrado en su primera promoción por un máximo de 55 estudiantes con las asignaturas iniciales en las sedes universitarias de Capitolio y Reyes Católicos, profesores con trayectorias internacionales y la creación de un Centro Avanzado de Simulación.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, la Generalitat ha autorizado la puesta en marcha, para el curso académico 2026-2027, de un nuevo grupo de esta titulación mediante una modificación de la memoria del grado que la CEU UCH ya imparte en sus campus de Valencia y Castellón,

La implantación en Elche supone la ampliación a una nueva sede del Grado en Medicina ya autorizado. Por tanto, mantendrá la duración, la estructura académica y los objetivos formativos de la titulación: seis cursos y 360 créditos ECTS, con una progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas, la formación práctica y las competencias necesarias para el posterior acceso a la formación sanitaria especializada.

Con esta autorización, el grado pasará a estar presente en los tres campus de la CEU UCH en la Comunitat Valenciana. La experiencia acumulada en Valencia y Castellón servirá "de referencia" para organizar su implantación progresiva en Elche, tanto en la planificación académica como en el desarrollo de laboratorios, simulación clínica, investigación y colaboración con profesionales e instituciones sanitarias.

Para el rector, Higinio Marín, la apertura del grado representa un "nuevo paso en la evolución del campus ilicitano". "La puesta en marcha de Medicina constituye un hito de madurez académica y científica para nuestro campus y para un proyecto universitario que lleva más de treinta años creciendo junto a Elche", ha señalado.

Además, ha afirmado que "no se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad".

ÁREA DE SALUD DE ELCHE

De este modo, se amplía el proyecto académico de Ciencias de la Salud desarrollado en el campus de Elche, donde actualmente se imparten los grados de Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología.

Según el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, la apertura responde a un "crecimiento planificado" de la oferta sanitaria y de los recursos necesarios para impartirla. Antón considera que el grado permitirá "consolidar el área de Salud del campus y generar nuevas posibilidades de colaboración entre titulaciones, especialmente en ámbitos como la simulación clínica, la atención al paciente y el trabajo interdisciplinar".

La dirección académica del grado en Elche contará con Manuel Sureda González como vicedecano. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y especializado en Oncología Médica, Sureda ha desarrollado su trayectoria en los ámbitos asistencial, docente e investigador y ha participado en la introducción en España de técnicas avanzadas relacionadas con la inmunooncología. Entre sus funciones estará coordinar la implantación progresiva de los cursos, el profesorado y los recursos clínicos de la titulación.

55 ESTUDIANTES

La primera promoción contará con 55 plazas, una dimensión que "permitirá organizar la docencia en grupos reducidos y facilitar el seguimiento académico desde el comienzo del grado", ha apuntado. Este modelo se aplicará sobre todo en las materias científicas, los seminarios, las prácticas de laboratorio y las actividades de simulación, en las que la participación y el contacto directo con el profesorado "forman parte del proceso de aprendizaje".

El acompañamiento del estudiante se desarrollará mediante tutorías, seguimiento de su evolución académica y orientación a lo largo de los seis cursos. La limitación del número de alumnos pretende facilitar la resolución de dudas, la participación en clase y la adquisición progresiva de las competencias que exige una titulación con una elevada carga científica y práctica.

Durante el primer curso, las clases se desarrollarán en las sedes de Capitolio y Reyes Católicos, integradas en el campus urbano que la Universidad mantiene en el centro de Elche. Ambos edificios acogen actualmente docencia, laboratorios y espacios vinculados a las titulaciones sanitarias y concentrarán las materias básicas y las primeras actividades prácticas de la nueva promoción.

CENTRO AVANZADO DE SIMULACIÓN

La implantación de Medicina irá acompañada de la creación de un Centro Avanzado de Simulación en el campus ilicitano. Este recurso permitirá recrear situaciones clínicas en entornos controlados para que los estudiantes puedan entrenar procedimientos, comunicación con pacientes y familiares, razonamiento clínico, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar esas competencias a la práctica asistencial.

La simulación se incorporará de forma progresiva a la formación y permitirá plantear casos con diferentes niveles de complejidad. Después de cada ejercicio, los alumnos podrán revisar sus decisiones, detectar errores y analizar junto al profesorado el procedimiento seguido. Este proceso de evaluación posterior permitirá relacionar la experiencia simulada con situaciones clínicas que el alumnado encontrará en fases más avanzadas del grado.

El nuevo centro podrá acoger también actividades conjuntas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología. De esta forma, los alumnos "se aproximarán desde los primeros cursos a una realidad habitual de la atención sanitaria: la coordinación entre profesionales con competencias diferentes que deben compartir información, tomar decisiones y atender de manera conjunta las necesidades de los pacientes", ha destacado.

FORMACIÓN HUMANÍSTICA

El plan de estudios combinará las materias científicas y clínicas con asignaturas de Antropología, Doctrina Social de la Iglesia e Historia.

Así, afirman, el alumnado "deberá aprender a interpretar las circunstancias de cada paciente, comunicarse con las familias y afrontar decisiones en las que intervienen factores médicos, culturales, sociales y morales". También estudiará cómo han evolucionado la enfermedad, la asistencia sanitaria y la relación entre el médico y el paciente, cuestiones que condicionan la práctica profesional.

El grado incorporará, además, formación en investigación, análisis crítico de la información científica, prevención y promoción de la salud. A lo largo de los seis cursos, los estudiantes avanzarán desde el conocimiento de la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano hacia el estudio de los procesos patológicos, el diagnóstico, el tratamiento y la atención integral al paciente.

DOCENTES CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Al claustro encargado de impartir el primer curso se incorporarán profesores con experiencia académica, investigadora, clínica y empresarial desarrollada en instituciones internacionales. Entre sus trayectorias se encuentran etapas vinculadas a la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y a la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.

El equipo docente contará también con profesionales que han desarrollado parte de su actividad en el Hospital Mount Sinai y en la compañía farmacéutica Pfizer, ambas en Nueva York. A ellos se sumará un catedrático de Salud Pública que dirige actualmente distintos proyectos de investigación.