La CEV pide a los grupos esfuerzos para llegar a una estabilidad parlamentaria que permita aprobar los presupuestos

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la patronal valenciana CEV, Esther Guilabert, ha pedido este martes a las fuerzas políticas, en el actual contexto en el que ha dimitido Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat y empiezan las negociaciones para un nuevo jefe del Consell, que "concentren sus esfuerzos en alcanzar cuanto antes una estabilidad parlamentaria que permita aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio y realizar las actuaciones e inversiones necesarias para mantener el dinamismo de la economía real y favorecer la creación de empleo estable".

Así lo ha indicado tras conocerse los datos del paro del mes de octubre, que reflejan que el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana aumentó un 0,25% en octubre, con 742 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 294.757 personas en paro en la región.

"En un contexto de subida generalizada del desempleo, la valoración del paro, contratación y la afiliación es positiva porque en la Comunitat Valenciana todos los datos son más favorables que los del conjunto del país", ha apuntado.

Así, ha subrayado que, con 742 desempleados más que en septiembre, "somos la región en la que el paro menos ha subido en término relativos", ha indicado Guilabert, que también ha subrayado la "favorable evolución" en la provincia de Valencia, donde el paro ha descendido en todos los sectores productivos mientras que la contratación y la afiliación "suben con fuerza".

Además, ha subrayado que, en comparación interanual, "el paro se ha reducido en las tres provincias y lo ha hecho a un ritmo superior al registrado en el conjunto de España". El desempleo ha subido en todas las comunidades autónomas mientras la afiliación ha avanzado en once; la contratación solo ha subido en seis territorios y el número de parados registrado en este mes es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007, tanto en España como en la Comunitat Valenciana.