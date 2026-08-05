La CEV pide que las órdenes durante incendios y otras emergencias especifiquen cómo deben actuar empresas y trabajadores

Representantes de CEV Castellón y la consellera de Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, tras una visita a la sede de Clasol, en Betxí. - CEV CASTELLÓN

CASTELLÓ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CEV Castellón ha trasladado al Consell "la necesidad de que las órdenes que se den en casos de emergencia contengan un apartado específico sobre cómo deben actuar tanto las empresas como los trabajadores".

Así lo ha explicado el presidente de CEV Castellón, Luís Martí, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión mantenida esta semana con la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano, en la sede de Clasol, en Betxí, uno de los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó.

El encuentro ha servido para analizar la afección de los incendios de la Vall d'Uixó y abordar las principales necesidades de las empresas afectadas, así como las medidas que pueden contribuir a favorecer la recuperación de la zona.

Martí ha calificado la reunión de "muy provechosa" y ha explicado que se ha abordado "la excelente reacción" al fuego de la Vall d'Uixó "por su inmediatez, medios disponibles y coordinación entre administraciones".

"Hemos hablado también del importante y meritorio papel que han jugado los municipios, lo que pone en valor el municipalismo; de los daños causados en las empresas, aunque aún no se puede dar una cifra exacta; de las rápidas ayudas implementadas por la Generalitat Valenciana que podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, y de la especial atención que requerirán las pymes y los autónomos", ha detallado el representante empresarial.

El presidente de la patronal en Castellón ha descrito como "muy fluido" la relación con la Generalitat. "Nuestras reivindicaciones son escuchadas de inmediato y nuestro apoyo y ayuda también se trata con inmediatez", ha valorado.