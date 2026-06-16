La CEV reivindica en su Asamblea General el túnel pasante, impulsar la red eléctrica y rebajar la polarización política

El el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante la asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), a 16 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha reivindicado este martes, durante la Asamblea General anual de la patronal valenciana, que se impulsen infraestructuras como el túnel pasante de València, se tomen medidas para paliar la "saturación de la red eléctrica" y se rebaje la polarización política porque "está matando el avance de nuestra sociedad".

Así lo ha manifestado durante la Asamblea General, celebrada en la Fundación Bancaja, donde la CEV ha aprobado su memoria de actividades, la liquidación del ejercicio 2025 y el presupuesto de 2026. En la clausura ha participado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Durante su intervención, Lafuente ha incidido en que "la reconstrucción tras la dana sigue siendo una prioridad ineludible y que aún quedan muchas cosas por hacer". Ha pedido que "todos los partidos se pongan de acuerdo" para que se salga adelante el crédito de 1.300 millones para la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, ha reclamado avanzar en infraestructuras que "siguen pendientes" y se ha referido en concreto al túnel pasante de Valencia, que "no puede esperar más". Lafuente ha lamentado al respecto que el Corredor Mediterráneo, la infraestructura de movilidad "más importante para la competitividad del arco mediterráneo español", tiene "un cuello de botella que lleva décadas sin resolverse y que hace inviable la plena integración en la red ferroviaria europea", que es el túnel pasante.

"El canal de acceso tiene como fecha comprometida el año 2028. El proyecto de la futura Estación Central de València se encuentra en fase de diseño y planificación. El túnel pasante no está ni proyectado. Llevamos décadas hablando de esta infraestructura y el proyecto no avanza. Deberíamos tener un calendario vinculante de ejecución, no solo estudios y promesas", ha expuesto.

Lafuente ha avanzado --en declaraciones a los medios posteriores-- que la CEV intentará "ver si desde Bruselas podemos trabajar para poner encima del mapa una necesidad vital que tenemos la sociedad valenciana", en alusión de nuevo al túnel pasante.

Vicente Lafuente también ha pedido avances en la conexión ferroviaria del Aeropuerto Alicante - Elche; la CV 10 y el Plan Vertido 0.

"SATURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA"

Según Lafuente, "otro cuello de botella que está frenando inversiones reales en nuestra comunidad ahora mismo es la saturación de la red eléctrica". El dirigente empresarial ha expuesto que entre febrero y abril de este año, Red Eléctrica rechazó 132,5 megavatios de potencia correspondientes a seis proyectos industriales que querían instalarse en la Comunitat Valenciana. "Hay empresas que quieren invertir aquí, crear empleo aquí, y no pueden porque no hay capacidad en la red para conectarlas", ha denunciado.

A su juicio, en la Generalitat "se han dado pasos en la dirección correcta, desbloqueando expedientes paralizados", pero "el problema estructural persiste y necesita una respuesta de fondo, que sólo es posible con más personal que resuelva expedientes, con inversión real en infraestructura de transporte y distribución eléctrica, y con una planificación a la altura de lo que este territorio quiere ser".

Asimismo, Lafuente ha señalado que a la CEV le hubiera "gustado opinar previamente" sobre los presupuestos autonómicos, si bien ha agradecido que se hayan presentado y ha valorado que son "justos" en sus partidas a las organizaciones empresariales y sindicales.

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS

Lafuente ha reivindicado que "ayudaría tener unos Presupuestos Generales del Estado nuevos y una financiación autonómica justa". "Presentarlos es una obligación, y hay que hacerlo no cuando las circunstancias sean más cómodas, sino cuando toca", ha defendido el presidente de la CEV.

En esta línea, ha lamentado que "parece que (el Gobierno) ha decidido gobernar a golpe de real decreto", también en normativas laborales que dejan a los empresarios con "sensación de impotencia". "Esa no es la manera de gobernar", ha reprochado.

El presidente de la CEV ha manifestado que la propuesta del Gobierno para cambiar el modelo de financiación es "manifiestamente mejorable" pero ha pedido "intentar llegar a acuerdos" y ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que "es la mesa donde se tienen que tocar estos temas".

Por otro lado, Lafuente ha pedido que los planes de infraestructuras, energía, movilidad o vivienda de las diferentes administraciones nacional y autonómica se recojan en "en un mismo mapa, no en documentos paralelos que nunca se cruzan". "Necesitamos un solo mapa donde cada inversión sume, donde la planificación tenga coherencia territorial y donde el largo plazo sea compartido", ha defendido.

POLARIZACIÓN

El presidente de la CEV ha lamentado que esto último "no es posible" debido a "la polarización política que convierte todo en arma arrojadiza y en excusa para no cooperar". "El precio lo pagan las empresas, los trabajadores y los ciudadanos", ha reprochado.

"Pedimos a todos los responsables políticos, de todos los niveles y de todos los colores que estén a la altura. No pedimos unanimidad ni que renuncien a sus creencias ni diferencias. Pedimos que cuando se sienten a negociar lo hagan de verdad, con voluntad de llegar a acuerdos, porque las empresas no pueden esperar a que la política encuentre el momento oportuno. El momento para recuperar espacios de diálogo es ahora", ha subrayado.

GESTIÓN Y PRESUPUESTOS DE LA CEV

En clave interna, Lafuente ha asegurado que, desde su llegada a la presidencia de la CEV en noviembre del pasado año, los principales esfuerzos han estado dirigidos a normalizar las relaciones institucionales; reconocer la diversidad interna de la organización y recuperar la alianza con las Cámaras de Comercio.

También ha destacado la buena sintonía con los sindicatos y el impulso que se quiere dar al 'Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad', que será presentado nuevamente a la Administración, al tiempo que ha reclamado un calendario estable de convocatorias de las mesas de Diálogo Social.

La CEV ha aprobado un presupuesto para 2026 de 3,46 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,66% respecto a 2025. Este ejercicio anterior se saldó con un resultado negativo de 33.035,84 euros.