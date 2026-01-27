La CEV ve positivos los datos de la EPA y pide generar un entorno de confianza en las empresas para mantenerlos

Archivo - Albañil trabajando en una casa - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal valenciana CEV ve positivos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que subraya que incorporan un "alto componente estacional" debido a la campaña navideña, y ha reclamado a la administración que genere "un entorno de confianza y estabilidad que no se vea condicionado por cambios normativos constantes ni por un aumento sostenido de los costes laborales" para mantenerlos.

Según ha señalado en un comunicado, la ocupación mantiene una evolución positiva y el desempleo desciende "con intensidad", por encima de la media nacional, pese a la bajada en la población activa tras el periodo estival. La creación de empleo se apoya principalmente en los servicios y la construcción, con una evolución territorial heterogénea, mientras que la tasa de paro se reduce "de forma significativa, aunque se mantiene ligeramente por encima del promedio nacional".

Desde la CEV subrayan la necesidad "de adoptar políticas que acompañen a las empresas en su crecimiento, impulsen la productividad y respeten las diferencias sectoriales, apostando por el diálogo social como herramienta clave para preservar el empleo y asegurar un crecimiento económico equilibrado".

En el cuarto trimestre del año, la Comunitat Valenciana ha experimentado una reducción de la población activa de 19.500 personas con respecto al trimestre anterior, lo que supone una bajada de 0,70 por ciento en tasa trimestral. La población activa ha disminuido en todos los sectores, excepto en la construcción.

No obstante, en comparativa anual, la población activa ha aumentado en 51.600 personas, equivalente a una subida del 1,91% respecto al año anterior. Este avance se observa en todos los sectores productivos, mientras que el colectivo sin empleo anterior es el único que presenta una reducción del número de activos.

Por su parte, la ocupación ha aumentado en 19.600 personas en el trimestre, lo que equivale a un crecimiento del 0,80%, 0,46 puntos por encima de la media nacional. De forma paralela, el desempleo ha descendido en 39.100 personas, lo que supone una caída del 12,01% trimestral, 6,80 puntos más intensa que la registrada en el conjunto de España.

En términos de ocupación por sectores, el sector primario ha sido el único que ha registrado una disminución del empleo respecto al trimestre anterior, con 3.200 ocupados menos, lo que supone una caída del 6,12 %. Por el contrario, el resto ha mostrado una evolución positiva: la industria ha incrementado el empleo en 4.900 personas (1,18 %), la construcción en 7.700 (4,16 %) y los servicios en 9.900 (0,55 %). En comparación interanual, la ocupación ha aumentado en todos los sectores productivos de la Comunitat Valenciana.

A nivel provincial el empleo ha aumentado en Alicante, con 9.700 ocupados más (1,07%), y en Valencia, con 15.400 (1,23%), mientras que en Castellón se ha registrado una pérdida de 5.500 empleos, lo que supone un descenso del 1,86%. En este último caso, ha descendido tanto en la industria como en los servicios, pese al avance del empleo en la construcción.

En términos interanuales, todas las provincias han registrado un aumento de la ocupación, si bien Valencia, con un crecimiento del 2,38%, presenta un avance ligeramente inferior al promedio nacional (2,77%).

PARO

Durante el trimestre, el paro en la Comunitat Valenciana disminuyó en 39.100 personas, lo que supone un descenso del 12,01%. Esta reducción se ha producido en todos los sectores productivos, con la única excepción de la construcción, donde se ha registrado un ligero aumento de 100 personas desempleadas.

En términos interanuales, el desempleo ha descendido un 14,15%, una caída 9,59 puntos más intensa que la registrada en el conjunto de España. Asimismo, todas las provincias de la Comunitat Valenciana han anotado descensos anuales del paro superiores a la media nacional.

La tasa de paro ha disminuido en la Comunitat en 1,34 puntos respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 10,39%, 0,46 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 9,93%.