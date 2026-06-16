CEV ve los presupuestos autonómicos "muy limitados" por financiación, "justos" con la patronal y pide participar antes

El el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante la asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), a 16 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, considera que los presupuestos de la Generalitat de 2026 son "muy limitados" por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y "justos" con su asignación a los sindicatos y patronal, si bien le hubiera "gustado opinar previamente" antes de su presentación.

Lafuente, durante su discurso en la Asamblea General de la CEV, y ante el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha participado en la clausura, ha señalado que a la patronal valenciana le hubiera "gustado opinar previamente sobre los presupuestos presentados" aunque ha reconocido la "complejidad" de los mismos y ha agradecido que se hayan presentado y el "esfuerzo" realizado por el presidente por sacarlos adelante.

En lo que respecta a las partidas destinadas a organizaciones empresariales y sindicales, el presidente de la CEV ha señalado que "es un presupuesto justo". "No se entendería nuestra participación en tantas mesas de trabajo no fuese reconocida como corresponde. Estaríamos restando valor al diálogo social, amparado por la Constitución Española, casi al mismo nivel que los partidos políticos", ha señalado.

Del mismo modo, en declaraciones posteriores a los medios, Lafuente ha indicado que "los presupuestos son muy limitados, quizás una repetición de los anteriores que teníamos, porque verdaderamente no estamos en situación de diseñar nuevas políticas por el tema de la infrafinanciación".

"Son unos presupuestos que permiten continuar avanzando dentro de la precariedad que tenemos en la Comunitat Valenciana y esperemos que, si este sistema de financiación nos mejora, los presupuestos del año que viene puedan recoger ya políticas absolutamente necesarias como potenciación del sector industrial, apoyo al pequeño comercio y temas de dependencia", ha señalado, antes de lamentar que "en este momento en la Comunitat Valenciana nos estamos limitando a sobrevivir".

Lafuente ha valorado que son presupuestos "correctos" en su asignación a la patronal y ha asegurado que "a la Confederación Empresarial le cuesta bastante más dinero participar que lo que recibe".

El presidente de la CEV entiende que "no tiene que haber propuestas de recorte de esas partidas", pero preguntado por la defensa de Vox que se recorte a estos agentes, ha respondido: "Voy a ser muy respetuoso con los tiempos, con las enmiendas y con el trabajo parlamentario que tiene que hacer".

"Nosotros simplemente nos limitamos a decir que nuestra representatividad nos la cubre, nos la garantiza la Constitución, que hacemos un trabajo que aunque no fuera presidente de la patronal pondría en valor por lo que ayuda y apoya a la sociedad y creo que nos haríamos un flaco favor a la sociedad especulando con esos apoyos", ha agregado.

PGE Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, preguntado por la falta de Presupuestos Generales del Estado, Lafuente ha señalado que "unos presupuestos presentados en tiempo y forma hacen que las empresas puedan afrontar sus inversiones" y que "la política no puede estar por encima de las necesidades de la sociedad".

"El Gobierno de España tiene la obligación, porque así lo dice la Constitución, de presentar unos presupuestos en tiempo y forma y no cuando políticamente lo pueda presentar", ha señalado, antes de insistir en que es la forma de aportar estabilidad.

Por otro lado, sobre la financiación, ha manifestado que le gustaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se sentaran y se den cuenta que hay que tomar una decisión por el bien del Estado en el tema de la financiación". Así, ha recriminado la "política partidista".

Lafuente ha defendido que el espacio donde negociar el nuevo modelo es el Consejo de Política Fiscal (CPFF), si bien ha añadido que la Generalitat "tendría que sentarse en cualquier mesa en la que se pudiera sentar". "Nos comunicaron ayer que ese Consejo de Política Fiscal se va a reunir en breve, quizás antes del verano, por lo tanto estamos a tiempo", ha añadido.

El presidente de la CEV ha mostrado su preocupación por que el Gobierno de España no vea necesario el fondo de nivelación transitorio y ha reclamado tanto este mecanismo como una condonación de deuda que sea "efectiva".

LLORCA SE COMPROMETE A DIALOGAR ANTES CON LA CEV

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha apelado durante su discurso a la "estabilidad institucional" como la que "ha permitido llevar a Les Corts unos nuevos presupuestos". Llorca ha señalado que "recoge el guante" de las palabras de Lafuente para "dialogar antes" de su presentación. "Así será a partir de ahora", ha afirmado.

En cualquier caso, ha asegurado que las cuentas autonómicas recoge "toda la información que se ha ido recogiendo durante meses hablanco con instituciones como la suya".

Asimismo, Llorca ha destacado que "a través de esa estabilidad institucional" se ha conseguido atraer más de 18.000 millones de euros en proyectos de iniciativa privada que permitirán la creación de aproximadamente 25.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, que se suman a los más de 110.000 empleos que se han creado en el último año en la Comunitat Valenciana.