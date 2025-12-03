Chayanne volverá a Benidorm (Alicante) en julio con Bailemos Otra Vez Tour 2026

El cantante Chayanne - SKYFEST BENIDORM

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante puertorriqueño Chayanne regresará a Benidorm (Alicante) en julio para ofrecer la "última" y "esperada" oportunidad de vivir en directo su "espectacular" Bailemos Otra Vez Tour 2026, tras "arrasar con todas las entradas en su anterior gira".

La "abrumadora" demanda del público ha llevado al artista a incluir nuevas fechas el próximo verano. Entre ellas, un concierto en el nuevo recinto SkyFest Benidorm, en una segunda y "última" oportunidad para aquellos que se quedaron sin entradas para el anterior espectáculo.

De esta manera, la gira de Chayanne pasará por el municipio alicantino el 24 de julio de 2026 a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta desde las 12.00 horas de este miércoles, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Sobre el escenario sonarán sus "grandes éxitos", considerados "verdaderos himnos de la cultura musical popular", junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto al cantante "a lo más alto de las listas de éxitos en numerosos países".

La intención de Chayanne, según la organización del evento, es "bailar una última vez con todos sus fanes y despedirse por todo lo alto de una gira que tantas satisfacciones le ha brindado".