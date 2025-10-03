El chef Quique Dacosta, premiado como 'The Best Food Art' en Milán por The Best Chef Awards

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta ha sido premiado la noche de este jueves en Milán (Italia) como 'The Best Food Art', un reconocimiento "muy especial" que The Best Chefs Awards y toda la comunidad internacional "ha querido otorgar al cocinero por su trabajo artístico en la cocina".

Según ha informado en un comunicado, Dacosta ha destacado que la cocina es su "lenguaje natural" y a través de esta actividad comunica y expresa sus "sentimientos": "Grito cuando es necesario reivindicar o abrazo cuando una causa lo merece".

"Un reconocimiento así, como en su momento lo fue la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, viene a reafirmar que nuestro trabajo expresado de este modo tan singular tiene un eco internacional muy importante", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que la cocina "está relacionada con los principios básicos de cualquier disciplina artística, las palabras, los ingredientes, los colores o un gesto efímero".

El cocinero ha resaltado que su equipo y él crean un relato en el que buscan la "emoción" por "diferentes vías" de aquel que "percibe la obra en la mesa". "Y agradezco mucho a la comunidad internacional y a nuestro sector que haya sido sensible a este trabajo expresado de una forma tan especial", ha subrayado.

Durante la gala, Dacosta además ha sido distinguido con tres cuchillos, una categoría que "únicamente alcanzan los mejores cocineros del mundo", según The Best Chef Awards. 'OCTAVO', su propuesta de esta temporada en Quique Dacosta Restaurante OCTAVO es "una nueva mirada a la cocina como una expresión artística única que trasciende más allá del propio sector gastronómico".

Se trata de la obra actual con la que el galardonado, reconocido internacionalmente por su aportación artística a la cocina y ataviado del "mejor" territorio, despensa y cultura, profundiza en la concepción de la cocina como "lenguaje con identidad propia, abrazada por las artes como objetivo central". "Un detonante creativo fruto de la afloración de sentimientos, sensaciones y vivencias que obligan a pensar y reflexionar sobre la cocina como disciplina artística que por sí sola comunica, abraza, grita y reivindica".

"Su relato ha inspirado históricamente a artistas de otras áreas. Sus obras han logrado despertar sentimientos y sensaciones profundas al sentarse a la mesa. De algún modo les han enriquecido, les hicieron pensar o reflexionar. Y es esta conexión natural con el resto de Artes la que se materializa en una experiencia gastronómica de carácter único a nivel mundial", han resaltado.

El chef, con más de 35 años de carrera profesional y reconocido además como Mejor Empresario de la Restauración Española, ha logrado posicionar Quique Dacosta Restaurante como uno de los mejores del mundo, situándose en dos ocasiones consecutivas como Mejor Restaurante de Europa y consiguiendo que tres de sus establecimientos estén incluidos en la lista de los 100 Mejores del Continente.