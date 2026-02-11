Chiva (Valencia) lidera un proyecto comarcal de 5 millones para reforzar la resiliencia frente a emergencias

Pleno del Ayuntamiento de Chiva (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE CHIVA

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Chiva lidera un proyecto comarcal dotado con 5 millones de euros de los fondos Feder para reforzar la resiliencia frente a emergencias.

En la sesión plenaria extraordinaria, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la solicitud de fondos a la convocatoria Feder, con el objetivo de asignar una senda financiera a planes de actuación integrados de entidades locales.

La propuesta se articula bajo la denominación 'Proyecto RESILIA-FEDER. Área de reconstrucción y resiliencia territorial' y contempla un presupuesto de 5 millones de euros para el área urbana funcional integrada por los municipios de Chiva, Buñol, Godelleta, Loriguilla, Alborache, Macastre y Dos Aguas, coordinados a través de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha manifestado que "este compromiso permite optar a fondos europeos para reforzar y proteger nuestro municipio y el conjunto del área urbana funcional, avanzando en una reconstrucción que mira al futuro con más garantías".

Por su parte, el concejal de Fondos Europeos, Manuel Verdeguer, ha señalado que "liderar este proyecto es una cuestión de solidaridad con nuestros pueblos vecinos y va más allá de los colores políticos; se trata de invertir en prevención y seguridad para toda la comarca".

El proyecto incluye, entre otras actuaciones, el suministro de un nuevo sistema municipal de comunicaciones para servicios esenciales y emergencias, incorporando tecnologías TETRA, DMR, PMR y LTE mediante terminales portátiles y móviles, estaciones base, repetidores, consolas de despacho, servidores, equipos de red y software específico, así como cámaras de vigilancia, sistemas de megafonía y altavoces para avisos a la población (programa 132).

También se prevé la adquisición de farolas solares híbridas, grupos electrógenos, baterías y sistemas de almacenamiento energético, puntos de recarga de vehículos eléctricos, barreras automáticas y manuales para el corte de pasos inundables y nuevos vehículos para la Policía Local y Protección Civil, configurando un paquete integral de medidas de resiliencia y seguridad.

El ámbito territorial de actuación del proyecto coincide con el área urbana funcional definida en el plan, que agrupa a los siete municipios de la Hoya de Buñol-Chiva y exige que todas las inversiones se localicen en este espacio compartido.

Chiva ejerce el liderazgo de la iniciativa al ser el municipio de mayor población y capacidad administrativa dentro de la mancomunidad, condición necesaria para poder optar a esta línea de financiación europea en nombre del conjunto de localidades.

De este modo, el Ayuntamiento de Chiva "refuerza su apuesta por la planificación conjunta y la captación de recursos europeos para consolidar un territorio más preparado ante emergencias y con mejores infraestructuras de servicio público", remarca el consistorio en un comunicado.