La CHJ asegura que todas las presas que gestiona excepto Contreras tienen planes de emergencia aprobados con protocolos

Embalse de Bellús (Valencia) - CHJ

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) ha señalado este viernes que todas las presas del Estado que gestiona, excepto la de Contreras, tienen los planes de emergencia aprobados y en ellos se detalla el protocolo a seguir en caso de emergencia, unos planes que se han implantado ya en las presas de Mora de Rubielos, Amadorio, Guadalest, Bellús y Beniarrés.

Así lo han indicado fuentes del organismo de cuenca, que han añadido que las jornadas de divulgación de los planes de emergencia de Amadorio y Guadalest se celebrarán en la Vilajoiosa y Altea, respectivamente, durante la primera semana de octubre.

Del resto de presas, agrupadas por provincias, se han constituido ya los comités de implantación y se están celebrando las reuniones que concluirán con la redacción del proyecto y la consiguiente implantación del plan "durante los próximos meses".

Según señala la CHJ, esta "mayor extensión" en los plazos se debe a que la implantación de los planes de emergencia está "condicionada por unos proyectos de actualización que acaban de ser licitados, con el fin de adaptar los planes a la nueva cartografía existente".

No obstante, ha subrayado la importancia de diferenciar entre la elaboración y aprobación de los planes de emergencia de las presas y la implantación de esos planes.

Los planes de emergencia aprobados, según señala, son los que se incluyen en los Planes Especiales de Inundación de los órganos competentes en Protección Civil y la implantación del plan de emergencia de una presa "requiere de un proyecto previo de implantación, que fundamentalmente recoge la ejecución de las pequeñas obras que se contemplen (por ejemplo, la instalación de sirenas si fuera el caso) y el desarrollo de un programa de divulgación del plan entre la población afectada".

Para realizar estos proyectos se constituye un comité de implantación, compuesto por representantes de la CHJ y de los servicios de Protección Civil, tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana. Por tanto, señala que la implantación de planes de emergencia "requiere de la colaboración y cooperación de las administraciones implicadas".

En todo caso, subraya que la implantación del plan de emergencia de prensa "no es imprescindible para su aplicación en caso de emergencia", ya que en ellos "ya se recogen las alternativas necesarias si la implantación aún no fuese efectiva".

Así lo han indicado fuentes de este organismo después de que el portavoz de la Generalitat, Miguel Barrachina, haya acusado al Ejecutivo central de estar "incumpliendo la legalidad" por no tener implementados "ninguno de los planes de emergencia obligatorios" en las presas.

"No tienen ni sistema de alerta ni sirenas ni evacuaciones ni simulacros realizados ni folletos informativos. No tienen nada hecho. "Por tanto, dos años más tarde (de la dana), 18 de 18 embalses de Pedro Sánchez en la Confederación del Júcar incumplen la normativa y carecen de plan de emergencia", ha censurado.