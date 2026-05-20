La CHJ consultó datos de Avamet el 29O por la mañana ya que en la tarde muchas estaciones dejaron de estar disponibles

Archivo - Crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) consultó el 29 de octubre de 2024, día de la dana, datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) con el propósito de "contraste" de la información recogida por las estaciones pluviométricas del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), si bien lo hizo fundamentalmente por la mañana ya que en la tarde, por los "fallos de comunicación" en las redes de los operadores de telecomunicaciones, se interrumpió la comunicación entre las estaciones afectadas y el servidor, por lo que los datos de gran número de ellas dejaron de estar disponibles en tiempo real en su página web.

Así lo traslada el organismo de cuenca en un informe a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que había pedido saber si en la gestión del episodio de la dana del 29 de octubre de 2024, los técnicos de la CHJ integraron, consultaron o tuvieron en consideración los datos de la red de Avamet.

En todo caso, el organismo subraya que los mensajes automáticos de superación de umbrales de lluvia acumulada que envía la Confederación Hidrográfica del Júcar a los diferentes organismos, como se recoge en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana, "se realizan exclusivamente a partir de los pluviómetros de la red SAIH".

En el escrito, consultado por Europa Press, la CHJ añade que los pluviómetros de la red SAIH "continuaron transmitiendo información ya que disponen de comunicación redundante incluyendo un servicio propio de radiocomunicación". "Durante el día 29 de octubre de 2024 y posteriores se enviaron cientos de avisos de superación de umbrales de precipitación al Centro de Coordinación de Emergencias, ya que la red de pluviómetros del SAIH en su mayoría seguía funcionando de manera óptima", agrega.

Durante los días posteriores, Avamet "solucionó la incidencia y se volcaron los datos faltantes" y completaron los "vacíos temporales". Y esos datos la CHJ los ha tenido en cuenta para la realización de los estudios hidrológicos e informes sobre el episodio de la dana del 29 de octubre.

La CHJ apunta en el informe que si bien, el ámbito territorial del organismo es más amplio que la Comunitat Valenciana, la información que proporciona la red de Avamet es "muy valiosa dado el gran número de estaciones de las que dispone".

En este sentido, los técnicos de la confederación utilizan sus datos para contraste de los datos de pluviómetros de la red SAIH ya que la información recogida por un pluviómetro del SAIH se puede comparar con los pluviómetros cercanos de la red de Avamet, y para elaboración de estudios hidrológicos o informes, a posteriori de un episodio de lluvias, igualmente para completar.