Choví avanza en el mercado internacional: el 15% de su facturación ya proviene de las exportaciones

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Choví, empresa dedicada a la elaboración y distribución de salsas, continúa impulsando su crecimiento internacional, un área que ya representa en torno al 15% de su facturación. Actualmente, la compañía está presente en más de 36 países, con mercados especialmente consolidados como Alemania, Países Bajos, Reino Unido o los países nórdicos, y prevé seguir incrementando este peso en los próximos años, según ha informado la entidad en un comunicado.

En este contexto de expansión exterior, la compañía participa en Alimentaria+Hostelco 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector alimentario, donde reforzará su apuesta por el crecimiento global a través de Choví Internacional, la división encargada de impulsar su desarrollo en mercados exteriores.

La participación en la feria permitirá a la compañía mostrar su portfolio de salsas y soluciones culinarias a distribuidores, operadores y partners internacionales, "reforzando su posicionamiento como embajadora de las salsas de inspiración mediterránea y de la gastronomía española", han apuntado las mismas fuentes.

"Alimentaria+Hostelco 2026 es un escaparate internacional clave para mostrar el potencial de nuestras salsas y seguir construyendo relaciones con distribuidores y clientes de todo el mundo. Nuestro objetivo es continuar llevando el sabor de nuestras salsas a nuevos mercados", ha afirmado Agustín Martiño, gerente de Negocio de Choví.

El producto estrella de la compañía, el Allioli, continúa siendo uno de los "grandes impulsores" de la expansión exterior de Choví. Este producto, identificado por su característico envase en forma de mortero amarillo, "se ha convertido en una referencia dentro de la categoría de salsas refrigeradas y concentra una parte significativa de la demanda internacional de la marca", han indicado desde el grupo.

En este crecimiento ha tenido un papel "relevante" el atractivo gastronómico del Mediterráneo. Cada año, millones de turistas europeos visitan destinos de la costa española y descubren sabores como el allioli, asociado a platos emblemáticos de la cocina mediterránea. "Esta experiencia gastronómica se traslada posteriormente a sus países de origen, donde aumenta la demanda de este tipo de salsas y abre nuevas oportunidades para su distribución en retail y restauración", han señalado.

UN PORTFOLIO PARA MERCADOS GLOBALES

En los mercados exteriores, la compañía trabaja con diferentes formatos y soluciones adaptadas a cada canal, manteniendo siempre la esencia original de sus recetas. De este modo, "Choví exporta el sabor y la autenticidad de la cocina mediterránea, permitiendo que sus salsas se integren de forma natural en las propuestas gastronómicas de cada país", han dicho.

Lejos de modificar sus productos, la compañía apuesta por preservar su origen, favoreciendo que especialidades como el alioli o la salsa brava encuentren su espacio en otras culturas culinarias.