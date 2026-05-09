Chubascos acompañados de tormentas fuertes y granizo este sábado en la Comunitat Valenciana

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca este fin de semana con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que avanzarán de sur a norte y que probablemente serán localmente fuertes. Además, en puntos de Alicante no se descarta granizo menudo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

El cielo, por su parte, será muy nuboso con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que tenderán a remitir por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas sufrirán pocos cambios. El viento soplará flojo del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en la mitad sur a primeras horas, girando a suroeste flojo en el litoral de Alicante la segunda mitad del día del día y disminuyendo a viento flojo variable en el resto del litoral. En el interior, el viento será flojo variable, con predominio de la componente este la primera mitad del día.

AVISO AMARILLO

También, Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se extiende por toda la provincia de Alicante, todo el litoral de Valencia y Castellón, así como el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón.

El aviso amarillo se ha decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia y Alicante, y entre las 11 y las 18 horas en Castellón. Las precipitaciones serán de intensidad fuerte y pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.