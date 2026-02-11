El ciclo que acerca la música de cámara en Rambleta acoge a Jacobo Christensen, Leonardo Chiodo e Imre Rohmann

Jacobo Christensen - REMITIDA LA RAMEBLETA

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta y la formación valenciana Nostrum Mare Camerata celebran el segundo concierto del ciclo 'Clàssica a la Cambra', un proyecto recientemente puesto en marcha para acercar la música de cámara desde una mirada cercana y contemporánea.

La cita central será el jueves 19 de febrero a las 19 h con el concierto 'Cámara 100%-El trío con piano,' a cargo del violinista Jacobo Christensen, el violonchelista Leonardo Chiodo y el pianista Imre Rohmann.

Como antesala, el miércoles 18 de febrero a las 19.30 h tendrá lugar una Factoría Rambleta bajo el título 'Los músicos te lo cuentan,' un encuentro abierto al público en el que los intérpretes compartirán las claves del repertorio y su proceso interpretativo.

El programa del concierto reunirá al pianista húngaro Imre Rohmann, referente internacional del piano por su trayectoria como solista, concertista y director, con dos músicos de gran proyección internacional como Christensen y Chiodo. Juntos interpretarán la Sonata para violonchelo y piano y la Sonata para violín y piano de Claude Debussy (1862-1918), y el Trío para piano n.º 4 en mi menor, op. 90 Dumky de Antonín Dvorák (1841-1904).

Jacobo Christensen, director de Nostrum Mare Camerata, subraya que "para nosotros es un honor contar con la presencia y excelencia artística de Imre Rohmann y Leonardo Chiodo en este concierto del ciclo 'Clàssica a la Cambra'".

El violinista explica que "las sonatas de Debussy son obras tardías, compuestas desde la fragilidad, donde todo está reducido a lo esencial, mientras que el trío Dumky plural de Dumka, un tipo de danza popular eslava de origen ucraniano, combina la melodía con la danza, y la melancolía con la celebración".

CONVERSACIONES ANTES DEL CONCIERTO

La sala Ram Club de La Rambleta acogerá 'Los músicos te lo cuentan', una Factoría Rambleta concebida para ampliar la experiencia del concierto y reforzar la relación directa entre intérpretes y público. En este encuentro, que tendrá lugar el miércoles 18 de febrero, los músicos hablarán sobre el repertorio, las decisiones interpretativas y el proceso creativo que hay detrás de cada obra.

El encuentro no pretende ser una aproximación musicológica ni académica, sino una conversación rigurosa y cercana planteada con un lenguaje accesible y sin tecnicismos. El objetivo es que resulte de interés tanto para el oyente con formación musical como para el público no especializado que desee comprender mejor y disfrutar de los entresijos del concierto, y responde a la filosofía del ciclo, que busca nuevas formas de escucha, comprensión y disfrute de la música de cámara sin renunciar a su profundidad artística.

'Clàssica a la Cambra' nació de la colaboración entre La Rambleta y Nostrum Mare Camerata con la voluntad de adentrarse de forma decidida en la música clásica desde un enfoque coherente con el carácter contemporáneo del centro cultural.

El ciclo se celebra en La Cambra, un espacio alternativo dentro de La Rambleta concebido para acoger propuestas que exploran nuevos formatos y nuevas formas de relación entre el público y la creación artística. Tras el éxito del concierto inaugural celebrado en diciembre, el ciclo continúa su andadura como un proyecto vivo que apuesta por la música de cámara en un entorno no convencional, capaz de atraer tanto a melómanos y aficionados como a nuevos públicos, jóvenes intérpretes de sociedades musicales, conservatorios y escuelas de música.

'Clàssica a la Cambra' se articula como un recorrido por distintos formatos y estéticas del repertorio camerístico. Tras el concierto 'Cámara 100% - El trío con piano', la programación continuará con una versión semiescenificada del 'Stabat Mater' de Giovanni Battista Pergolesi el 31 de marzo, y concluirá el 14 de mayo con 'Strings', un programa dedicado a obras para orquesta de cuerda de Mendelssohn, Elgar y Stravinski, a cargo de Nostrum Mare Camerata.