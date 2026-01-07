El ciclo de conciertos 'Indrets Sonors' estrena su XI edición a ritmo de música urbana

De izq. A dcha., en el sentido de las agujas del reloj: Gynebra, Alejandro Rizo, Anna Millo, Anuk y Juan Cortés; artistas seleccionados en el XI ciclo de conciertos Indrets Sonors. - FUNDACIÓN SGAE

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, celebra la XI edición de su ciclo de conciertos 'Indrets Sonors', que tendrá lugar del 16 de enero al 26 de febrero de 2026. A través de esta iniciativa, se desea "apoyar y difundir" el trabajo de los compositores e intérpretes de música popular de la Comunitat Valenciana.

Como novedad de esta XI convocatoria del ciclo, 'Indrets Sonors' estrena una categoría dedicada a la música urbana que, con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, contará con las actuaciones de la castellonense Anna Millo (viernes 16 de enero) y la valenciana Gynebra (30 de enero). Ambos conciertos se podrán disfrutar, a las 18.30 horas y con entrada libre, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/Museo, 2 - Valencia), según ha informado la organización en un comunicado.

El resto de artistas seleccionados, en el apartado general de músicas populares, son el pianista de flamenco y jazz Juan Cortés, nacido en Tortosa (Tarragona), pero residente en Benicarló (Castellón), que se presentará en vivo el jueves 12 de febrero; el cantautor pop-rock alicantino Alejandro Rizo, el 19 de febrero y el dúo valenciano de rock alternativo Anuk, integrado por la cantante Mariola Vila y el guitarrista Manu Valero, que despedirá la muestra de música en vivo el 26 de febrero. Estos conciertos tendrán lugar, a las 18 horas y también con entrada libre, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia (C/Blanquerías, 6).

A esta XI edición de 'Indrets Sonors' se presentaron un total de 43 propuestas. Un jurado compuesto por Esteban Hirschfeld (músico, productor y miembro del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana), Andrea Giménez (periodista musical en Mondo Sonoro, además de teclista y pianista) y Rafa Cervera (escritor y periodista) fue el encargado de escoger a las autoras y autores participantes.

Por su parte, el jurado ha destacado el "buen nivel general y la calidad de las grabaciones presentadas", además del "consenso en las propuestas seleccionadas". Giménez ha subrayado la "originalidad de las propuestas y una abundante representación femenina y de propuestas en valenciano". "Nos han sorprendido muy gratamente los proyectos presentados", ha agregado. En esa misma dirección, Cervera ha resaltado también la "enorme diversidad de estilos que hemos podido escuchar".

'Indrets Sonors' es una iniciativa dirigida a fomentar la música en directo y promocionar las creaciones de las y los compositores e intérpretes de música urbana y popular de la Comunitat Valenciana. El ciclo nació en 2013 y, desde entonces, ha contado con la participación de alrededor de 70 artistas y formaciones de los más dispares estilos, como Tórtel, Òscar Briz, Reina Roja, Atlàntic, Fraskito, Mara Aranda, Javier Feltrer Quartet, Maronda, Carolina Otero, Nacho Casado y Ela Vin, por citar algunas.