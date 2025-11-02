El ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta' del Museu de les Ciències abre con una charla sobre IA - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial (IA) Silvia Leal imparte el 3 de noviembre la conferencia 'Las IA del futuro', en la que repasará la evolución de la IA y el desarrollo cuántico en la sociedad desde los últimos años hasta la actualidad, explicando cómo están transformando la sociedad y de qué manera se pueden integrar en la vida diaria.

La charla, que se enmarca en el ciclo 'El futuro a ciencia cierta', es de libre acceso hasta completar aforo y se celebrará a partir de las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Silvia Leal, asesora del Global Forum on Technology de la OCDE en el grupo de trabajo vinculado a la realidad inmersiva y de la Comisión Europea en proyectos de digitalización, ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas más influyentes de España.

La experta abordará la IA para explicar qué es y cómo ha llegado, dando nociones de cómo se usa en distintos ámbitos y profesiones: la policía, la educación, el entorno médico. El objetivo es conocer cómo utilizarla, entendiendo cuáles son las fortalezas y debilidades de estas herramientas.

Con esta conferencia se inicia el ciclo 'El futuro a ciencia cierta' que forma parte de la programación especial por el 25 aniversario del Museu de les Ciències. La siguiente cita será el 5 de noviembre, con Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona en el departamento de Ingeniería de Sistemas e Industriales, y su charla 'Reescribiendo el deporte'.

El jueves 6 de noviembre, Ana Díaz, ingeniera aeronáutica e investigadora de la NASA con su conferencia 'Astronautas del futuro' abordará los desafíos de la exploración espacial y cómo se desarrollan los trajes espaciales para futuras misiones a Marte.

Todas las conferencias comenzarán a las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía y son de libre acceso hasta completar aforo. También podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.