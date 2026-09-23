El ciclo 'La mirada oblicua' del IAC regresa este jueves con los periodistas José Miguel López y Martín Llade

El periodista Martín Llade - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'La mirada oblicua' del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) regresa este jueves en una nueva sesión a la Casa Bardín con los periodistas José Miguel López y Martín Llade.

Bajo el título 'John Cage y Arvo Pärt. Música sin límites', los periodistas musicales de Radio 3 y Radio Clásica analizarán "la creatividad de estos singulares compositores, su originalidad y su coherencia intelectual".

Además, durante la sesión moderada por Joaquín Manresa, se relacionarán sus ideas e influencias en "afamados" artistas, tanto de la actualidad como del siglo pasado, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

José Miguel López, uno de los periodistas musicales radiofónicos "más respetados", alcanzó las 11.353 emisiones en casi 35 años con su programa 'Discópolis', en Radio 3. Acaba de publicar 'Antes de Discópolis (+ Nuevas Músicas)', donde recopila y contextualiza artículos, crónicas y críticas desde sus inicios en prensa escrita.

Este volumen recoge entrevistas y reportajes sobre "muchas" de las estrellas de los años 70, 80 y 90, como la Caballé, los Halffter, Tomás Marco, Luis de Pablo, John Cage, entre otros.

Por su parte, el periodista y melómano Martín Llade presenta desde hace una década en Radio Clásica el programa 'Sinfonía de la mañana', por el cual obtuvo en 2016 un Premio Ondas. Desde 2018, retransmite para Radiotelevisión Española (RTVE) el Concierto de Año Nuevo de Viena. Además, su nueva novela 'El último concierto de Viena' narra la relación de los nazis con la música clásica.

PRÓXIMA SESIÓN

La propuesta continuará en octubre con el tándem formado por José María Pozuelo Yvancos y Marta Sanz. La sexta sesión del ciclo 'La mirada oblicua', que comenzó en marzo con cuatro encuentros, girará en torno a Franz Kafka y la búsqueda de la verdad.

Yvancos ha sido profesor visitante y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas y cuenta una producción de veintiséis libros y más de 200 artículos. Desde 1999, es crítico literario del suplemento cultural del periódico 'ABC'.

Por su parte, Marta Sanz es doctora en Filología, cuenta con una "dilatada" trayectoria literaria y se alzó con el premio Herralde de Novela por 'Farándula'.

Su última novela es 'Clavícula' y, como poeta, ha publicado 'Perra mentirosa/Hardcore', 'Vintage', 'Cíngulo y estrella. Cancionero' y 'La vida secreta de los gatos', obras que han sido reunidas y ampliadas en 'Corpórea. Poesía 2010-2022'.