El Ciclo Muteo lleva al TEM dos propuestas que fusionan teatro visual, naturaleza y nuevas formas de contar

'Oráculo F.M.', La Nueva Creación De Vudú Teatro - REMITIDA TEM

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València celebra este diciembre una nueva edición del Ciclo Muteo, un espacio dedicado a las artes escénicas contemporáneas, la investigación teatral y las experiencias inmersivas.

En esta ocasión, el ciclo reúne dos propuestas "tan singulares como complementarias": 'Oráculo F.M.', la nueva creación de Vudú Teatro que explora la comunicación en la era moderna desde una perspectiva metafísica y visual, y 'Arrels del bosc', de Carla Lucea, reconocida este año con el Premio al Espectáculo Singular en FETEN Gijón 2025.

El ciclo "reafirma así el compromiso del TEM con la escena innovadora, los lenguajes híbridos y los formatos íntimos que conectan al público con nuevas formas de percepción y relato", destaca la sala en un comunicado.

La compañía La Negra productora del ciclo se ha consolidado como un referente en la producción, mediación y gestión de artes escénicas en Valencia. Oráculo F.M. Una demostración magistral para "resintonizar" las energías 'Oráculo F.M.' nos presenta a Apollonius, un supuesto experto en comunicación capaz de manipular radios en directo para crear un paisaje sonoro cargado de señales, frecuencias y antenas.

Lo que comienza como una sesión para ayudar al público a "conectarse mejor" se convierte pronto en una odisea metafísica donde el protagonista pierde el control y desvela la fragilidad de nuestra comunicación interna y social. La pieza reflexiona sobre cómo, pese a los avances tecnológicos, el contacto humano sigue siendo esencial para nuestro desarrollo.

Apollonius aparece como un falso gurú y verdadero canal, un oráculo necesario en tiempos de ruido mediático y desconexión emocional. Una propuesta escénica híbrida y visual La obra es una exploración contemporánea de las antiguas sesiones de espiritismo a través de manipulación de objetos, teatro de sombras, teatro físico y emisión y manipulación de frecuencias radiales en vivo.

Cada función es irrepetible gracias al uso de la radio como herramienta escénica, un símbolo de omnipresencia, inmediatez y diversidad comunicativa. El resultado es un ritual teatral que se adapta a cada espacio y convierte al espectador en parte activa del acontecimiento.

Fundada en 2010, Vudú Teatro se ha consolidado como una plataforma multidisciplinar especializada en teatro visual, títeres, objetos, sombra y poesía escénica.

La compañía ha presentado espectáculos como Mafia, Gabinete Poético, La Odisea (de andar por casa) o Fuera Mejor, además de coproducciones nacionales e internacionales. Su trabajo ha viajado por festivales de España, Europa y Latinoamérica, y combina creación, pedagogía y construcción artesanal de títeres y escenografías.

Arrels del Bosc, un viaje íntimo a la ancestralidad y a nuestra conexión con la naturaleza Premio Espectáculo Singular (FETEN Gijón 2025) "Arrels del bosc" es una pieza delicada e inmersiva que nace de la necesidad de reconectar a las personas con la naturaleza.

A través del teatro, los títeres y la manipulación de objetos creados con materiales del propio bosque, la obra invita a recuperar la sensibilidad ancestral que habita en cada espectador.

La creadora Carla Lucea, con una trayectoria destacada en compañías como l'Imaginari de la Carla, El Forat del Niu o Cap de Pardals, inicia este proyecto en solitario desde una mirada profundamente artesanal y espiritual. Cada objeto, cada gesto y cada atmósfera se construyen desde el respeto al entorno y desde el deseo de volver a sentirnos parte de él.

El formato íntimo, 20 minutos para únicamente 8 espectadores por pase, convierte la experiencia en un encuentro directo, cercano y transformador.