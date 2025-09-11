Ciclos de cine, presentaciones de libros y mesas redondas, programación cultural del campus de la UA en Alcoi - UA

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) y la Fundación Mutua Levante han presentado este jueves la nueva programación cultural del campus de la institución académica en Alcoi (Alicante) para el primer trimestre del nuevo curso académico, durante el que habrá ciclos de cine, puestas de largo de libros y mesas redondas.

Para detallas las propuestas, han intervenido Larissa Timofeeva, directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, María Luisa Rico, nueva coordinadora académica del Campus de Alcoy-UA, Antonio Belda: coordinador de actividades culturales Campus de Alcoy-UA, y Pep Jordà: patrono de la Fundación Mutua Levante.

El nuevo programa cultural incluye ciclos de cine, presentaciones de libros, mesas redondas sobre turismo y dos actividades en la Estación Científica Font Roja-Natura, entre otras propuestas. Todas las actividades tendrán lugar a las 19.00 horas en la Fundación Mutua Levante, salvo dos cursos programados en la estación.

Como novedad este año, se incluye el ¡Cicle d'alcoiania', con tres sesiones: el 6 de octubre, de 'Periodisme'; el 3 de noviembre, con 'Tipografia la Moderna", y el 15 de diciembre con 'Patrimoni alcoià'. También se han programado tres ciclos de cine: 'Cinema per a majors', 'Cinema per a centres educatius' y el ciclo 'Vías de cine' los días 30 de septiembre, 7, 21 y 28 de octubre, según ha detallado la UA en un comunicado.

Del mismo modo, el turismo será el protagonista de tres mesas redondas: el 29 de septiembre, en 'Turismo y naturaleza'; el 20 de octubre, en 'Turismo gastronómico', y el 17 de noviembre, en 'Turismo deportivo'.

La programación se completa el ciclo 'Amb lletra de dona', que incluye tres presentaciones de libros de escritoras valencianas: el 18 de septiembre 'Si escrius Cèlia...', de Lliris Picó; el 22 de octubre 'Aire', de Elvira Cambrils, y el 19 de noviembre 'Cada puntada un mont', de Vicenta Llorca y Rosa Roig.

Asimismo, fuera de este ciclo, se presentarán dos libros más: el 3 de diciembre 'On ets peludet?', de Mercé Climent y Helga Ambak, y el 5 de diciembre 'Quadern de biterna', de Joan Borja.

Por último, la Estación Científica Font Roja-Natura albergará dos formaciones sobre 'Plantas carnívoras y medicinales', los días 12 y 13 de septiembre, y 'Curso de setas', el 24 y 25 de octubre.