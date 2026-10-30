Cielo cubierto y posibles chubascos este viernes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo cubierto y espera chubascos en el litoral a partir del mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso y las máximas bajarán salvo en el tercio sur, donde se mantendrán sin cambios.
Así mismo, habrá viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a flojo moderado de componente este, han indicado las mismas fuentes.