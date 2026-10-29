Cielo despejado y ligero ascenso de las máximas este jueves en el interior de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso aunque con brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas no anotarán muchos cambios salvo un ascenso de las máximas en el interior de Valencia.

Por otro lado, se espera viento flojo del oeste que tenderá a componente sur en el litoral al mediodía con intervalos de moderado por la tarde.