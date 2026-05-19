Cielo despejado y temperaturas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso y registrará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, sin embargo, habrá nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos.

Por su parte, las temperaturas subirán y se espera viento flojo con predominio de la componente oeste que girará a este y sureste flojo en el litoral la segunda mitad del día.