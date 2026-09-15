Cielo despejado y temperaturas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo despejado y registrará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las temperaturas mínimas subirán en el tercio norte y anotarán un ligero ascenso o no habrá cambios en el resto de la autonomía, mientras que las máximas también subirán, aunque de forma más acusada en Valencia y el extremo norte de Alicante.

Además, esta jornada habrá viento flojo variable que tenderá a sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral de la Comunitat.